Καλλιθέα: Εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό εκκρεμούσε σε βάρος του 50χρονου που επιτέθηκε σε αστυνομικούς – Βίντεο από την στιγμή που χαρακώνει αυτοκίνητο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλλιθέα: Εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό εκκρεμούσε σε βάρος του 50χρονου που επιτέθηκε σε αστυνομικούς – Βίντεο από την στιγμή που χαρακώνει αυτοκίνητο 

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του 50χρονου άντρα, ο οποίος κρατώντας μαχαίρι προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Καλλιθέα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν τον 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι επανειλημμένα σε βάρος των αστυνομικών, με επακόλουθο τον τραυματισμό του ενός (αστυνομικού) στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, τον δράστη και τον αστυνομικό, ενώ και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 και ο δράστης στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ,  σε βάρος του δράστη εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Στο βίντεο που παρουσιάζει το ίδιο μέσο ενημέρωσης διακρίνεται ο δράστης να κινείται ύποπτα και να δημιουργεί φθορές με το μαχαίρι σε σταθμευμένο όχημα.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλαγή ώρας απόψε: Τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο μας

One Health: Άνθρωποι, Ζώα και Περιβάλλον στο ίδιο οικοσύστημα κινδύνου

Νέα πρόσκληση για το Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Προσλήψεις προσωπικού σε αεροδρόμια: Ποιες αλλαγές έρχονται

Κοινός κρύσταλλος αποδείχθηκε ιδανικός για τεχνολογία φωτός σε χαμηλές θερμοκρασίες – Τι έδειξε νέα μελέτη

Η Microsoft προειδοποιεί: Αναβαθμίστε δωρεάν σε Windows 11 τώρα – Κινδυνεύετε από χάκερ
περισσότερα
11:44 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Πένθιμα εμβατήρια από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού – Βίντεο

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έπαιξε έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, πένθιμα εμβατήρια στη μνήμ...
11:40 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άγριος ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη – «Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού παραμένει η άτυχη 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τ...
11:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

North Evia Pass 2025: Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω του vouchers.gov.gr – Οι δικαιούχοι

Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν από χθες να υποβάλουν αιτήσεις για το «North Evia ...
10:59 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Θάσος: Πολίτης με κινητικά προβλήματα ταξίδεψε στο γκαράζ ferry boat 

Ένας ακόμη πολίτης με κινητικά προβλήματα βρέθηκε εγκλωβισμένος στο γκαράζ ferry boat, αδυνατώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς