Καλλιθέα: Εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό εκκρεμούσε σε βάρος του 50χρονου που επιτέθηκε σε αστυνομικούς – Βίντεο από την στιγμή που χαρακώνει αυτοκίνητο 

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του 50χρονου άντρα, ο οποίος κρατώντας μαχαίρι προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Καλλιθέα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν τον 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι επανειλημμένα σε βάρος των αστυνομικών, με επακόλουθο τον τραυματισμό του ενός (αστυνομικού) στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, τον δράστη και τον αστυνομικό, ενώ και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 και ο δράστης στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε βάρος του δράστη εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Στο βίντεο που παρουσιάζει το ίδιο μέσο ενημέρωσης διακρίνεται ο δράστης να κινείται ύποπτα και να δημιουργεί φθορές με το μαχαίρι σε σταθμευμένο όχημα.

Δείτε το βίντεο: