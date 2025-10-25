Καλλιθέα: Συμπλοκή 50χρονου με αστυνομικούς – Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα, όταν 50χρονος άνδρας προκάλεσε αναστάτωση σπάζοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο άνδρας, όμως, επιτέθηκε επανειλημμένα εναντίον τους με το μαχαίρι, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί στον αριστερό βραχίονα.

Τότε, ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτρέψει νέα επίθεση, πυροβόλησε για να τον ακινητοποιήσει, τραυματίζοντας τον δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός και ο δράστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

07:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

05:22 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

05:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

05:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

