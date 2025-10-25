Φως στο Τούνελ: «Τη νάρκωσαν και την έκαψαν» – Νέα στοιχεία-σοκ στην υπόθεση της 87χρονης στο Κολωνάκι

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που συγκλόνισε την αθηναϊκή κοινωνία με τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Τον Ιανουάριο του 2022, η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε με φρικτό τρόπο τη ζωή της, όταν το διαμέρισμά της, στο κέντρο του Κολωνακίου, τυλίχθηκε στις φλόγες. Αρχικά, όλοι πίστεψαν πως επρόκειτο για ένα τραγικό δυστύχημα, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα αλλάζουν ριζικά την εικόνα.

Η υπόθεση πλέον ερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ύστερα από εντολή του Εισαγγελέα, καθώς τα ευρήματα προκαλούν ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής, «πράξη ατόμου ή ατόμων διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού, τον γύρω χώρο, αλλά και την ίδια την Ελένη Παπαδοπούλου». Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενισχύει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της τοξικολογικής εξέτασης που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρικών εργαστηρίων, «η χαμηλή τιμή αιθάλης στο αίμα, σε συνδυασμό με την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας σε υψηλή συγκέντρωση, ενισχύει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε χάσει τη ζωή της ή να βρισκόταν σε βαθιά καταστολή πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά που την απανθράκωσε».

«Μας προβληματίζουν κάποια στοιχεία που ήρθαν στο φως»

Η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», που προβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, έφερε στο φως νέα δεδομένα, συγκλονίζοντας όχι μόνο τον γιο της γυναίκας, αλλά και άλλους συγγενείς της, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις.

Η ανιψιά της άτυχης ηλικιωμένης, σε δηλώσεις της, αποκάλυψε πως κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία είχε ρωτήσει αν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απάντηση. Όπως είπε, η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε κατάσταση σοκ μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής.

«Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας με τις εξελίξεις που προβάλατε στην εκπομπή για την απανθράκωση του δικού μας ανθρώπου. Ήταν μεγάλο το σοκ. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι έφυγε από τη φωτιά που προκάλεσε το τσιγάρο. Τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η Πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα περιέγραψε την αγωνία που επικρατεί στην οικογένεια, λέγοντας πως και η αδελφή της είναι συγκλονισμένη: «Και η αδερφή μου η άλλη μου λέει, κοντεύω να πάθω, τι βόμβα ήταν αυτή; Εμείς τους αγαπούσαμε πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος, τους ήξεραν όλοι. Μετά από τρία χρόνια είχαμε επαναπαυτεί ότι ήταν από τσιγάρο. Φυσικά δεν της άξιζε να φύγει έτσι, με τέτοιο τραγικό θάνατο. Τι να σας πω, εύχομαι να βγει η αλήθεια».

Παράλληλα, στάθηκε σε μια λεπτομέρεια που την έχει προβληματίσει έντονα μετά την προβολή της εκπομπής. «Ο ξάδερφός μου, που τον αγαπούμε, είπε ότι ήταν κλειστό το σπίτι όταν έπιασε η φωτιά. Η μητέρα του, από ό,τι ξέραμε όλοι, την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιο που βρέθηκε καμένη και έβλεπε στον ακάλυπτο, την είχε πάντα ανοιχτή, χειμώνα καλοκαίρι, γιατί κάπνιζε πολύ. Ήταν η μόνη πόρτα που δεν έκλεινε ποτέ, μέρα-νύχτα, και αυτό το ξέραμε πολύ καλά. Μας έκανε εντύπωση που είπε ότι ήταν όλα κλειστά. Μπορεί κάποιος να μπήκε, να έβαλε τη φωτιά και να έκλεισε τα πάντα. Επίσης, η πόρτα που πήγαινε από το διάδρομο σε αυτό το δωμάτιο ποτέ δεν έκλεινε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μήπως κάποιος την έκλεισε και έβαλε φωτιά; Μήπως κάποιος την έπεισε να του ανοίξει και παγιδεύτηκε;».

«Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα»

Μετά το φινάλε της πρεμιέρας της 31ης σεζόν της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη, που αποκάλυψε το θρίλερ της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι, ο γιος της επικοινώνησε ξανά με την εκπομπή για να βοηθήσει στην έρευνα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Να μπήκε κάποιος να τη ληστέψει που λέτε; Kαι μετά τι; Να κλείδωσε; Και πώς άφησε τα κλειδιά μέσα στο σπίτι; Όταν πήγα να ανοίξω, η πόρτα ήταν διπλοκλειδωμένη. Θα ρωτήσετε όλους όσους είχαν περάσει από εκεί; Τους φίλους που πήγαν όσο έλειπα στη Σαμοθράκη; Τότε που η μητέρα μου είχε μια επιδείνωση και είχε πέσει δυο-τρεις φορές; Πάντα, όταν έλειπα εκτός Αθηνών, άφηνα τα κλειδιά σε κάποιον φίλο ή φίλη μήπως χρειαστεί κάτι η μαμά. Αν και σπάνια χρειαζόταν βοήθεια. Ερχόταν κι η κοπέλα που καθάριζε μια φορά την εβδομάδα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα», λέει με φωνή που σπάει.

«Δεν ήθελε να τη βοηθά κανείς. Ήταν κι αυτός ένας λόγος που τσακωνόμασταν συχνά και μας άκουγαν οι γείτονες», θυμάται.

Ο ίδιος επιμένει ότι το τσιγάρο που κάπνιζε η μητέρα του ευθύνεται για την απανθράκωσή της. «Γενικά έκαιγε μια καύτρα για ώρες. Είχε ντουμανιάσει το σπίτι ολόκληρο», λέει χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος του «Τούνελ» του επισημαίνει πως τέτοια φωτιά δεν προκαλείται ποτέ από μια απλή καύτρα τσιγάρου, εκείνος όμως εμμένει στην άποψή του.

«Γίνεται. Μπορεί να συμβεί αν είναι με αργή καύση. Ο καναπές είχε εξαφανιστεί τελείως από την αργή καύση. Ίσως έχουν κάνει λάθος και πρέπει να ξαναπάρουν δείγματα, να το ψάξουν καλύτερα. Είμαι κι εγώ επιστήμονας, ξέρω τι λέω. Δεν έχει συμβεί κάτι παραπάνω. Τα τελευταία τρία χρόνια έχω διαβάσει τα πάντα γι’ αυτά τα περιστατικά. Αυτό λέγεται – όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά – στιγμιαία αυτανάφλεξη. Το έχω δει σε πολλά ντοκιμαντέρ, στο Discovery Channel και στο National Geographic. Από όσα έχω δει, έχω πειστεί. Είναι μια πλευρά που δεν έχει εξεταστεί. Πρέπει να δουν την αιθάλη στους τοίχους, το σπίτι μετατράπηκε για ώρες σε φούρνο. Ψήθηκαν όλα. Τώρα, να έβαλε κάποιος κάτι για να την κάψει; Δεν το πιστεύω. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, η φωτιά θα είχε φουντώσει μέσα σε λίγα λεπτά. Για την οσμή που λέτε, δεν ξέρω. Κάποια εξήγηση θα υπάρχει, ίσως από λιωμένα μπουκαλάκια οινοπνεύματος ή κάτι άλλο από τα δωμάτια», καταλήγει.

Τι είδαν οι μεσίτες που πουλούσαν το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Το «Τούνελ» στην προσπάθεια του να δώσει απαντήσεις στο δισεπίλυτο γρίφο του τραγικού τέλους της χήρας του Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Παπαδοπούλου, μίλησε με κάποιους από τους μεσίτες που ανά τα χρόνια προσπάθησαν να πουλήσουν το οροφοδιαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες εκείνο το βροχερό απόγευμα του Γενάρη.

«Το ξέρω το σπίτι στην Λυκαβηττού και το είχα ακούσει ότι κάηκε. Πηγαίναμε κόσμο να το δει και το δουλεύαμε χρόνια. Όλοι οι μεσίτες της περιοχής το δουλεύαμε. Την θανούσα την ήξερα. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, εξαίρετη. Την έβλεπα στο γραφείο του άντρα της που έτρωγε πολλές φορές. Ο γιος της ερχόταν πάντα στα ραντεβού και εκείνος ήταν ιδιαίτερα ευγενής μαζί μου», λέει χαρακτηριστικά μία από τους μεσίτες, που είχε αναλάβει να πουλήσει το διαμέρισμα.

Όπως αναφέρει, στο σπίτι υπήρχε και μία κοπέλα, ξένη που κατά καιρούς την πρόσεχε.

«Μπροστά μου ο γιος δεν της μιλούσε της μητέρας του. Μαζί μου ήταν πολύ κοφτός αλλά ευγενικός. Τότε που είχα αναλάβει εγώ να πουλήσω το διαμέρισμα στην αρχή ζητούσε 500 χιλιάδες, μετά 650, 700, είχε φτάσει και ένα εκατομμύριο αλλά το σπίτι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Αφότου κάηκε, δεν ξαναπάτησα εκεί».

«Ακούγαμε ότι η ηλικιωμένη δεν ήθελε να πουληθεί το σπίτι»

Μία άλλη από τις μεσίτριες θυμάται λεπτομέρειες που προβληματίζουν. «Δουλεύω χρόνια στο Κολωνάκι. Είχα έρθει σε επαφή με τον γιο της γυναίκας λόγω της δουλειάς μου. Ήταν ευγενικός, τυπικός».

Τα ραντεβού, όπως εξηγεί, γίνονταν πάντα μεσημέρι. «Ερχόταν από μακριά και είχε πάντα μαζί του φαγητό. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όμως τη μητέρα του δεν την είδα ποτέ. Μας έλεγε κάθε φορά ότι είναι μέσα, στο δωμάτιό της και να μην την ενοχλήσουμε».

Οι φήμες είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Οι πελάτες ψιθύριζαν πως η ηλικιωμένη δεν ήθελε να πουληθεί το σπίτι, όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Ήταν γνωστό ότι το διαμέρισμα ήταν στο όνομά της. Οι ενδιαφερόμενοι κάποια στιγμή απομακρύνονταν. Άλλοι γιατί δεν τους άρεσε η πολυκατοικία, άλλοι γιατί ένιωθαν άβολα με την ιδέα μιας γυναίκας που ζούσε μέσα και δεν συμφωνούσε με την πώληση».

Στα μεσιτικά γραφεία, κυκλοφορούσε πως ο γιος έλεγε ότι πρώτα έπρεπε να βρει πού θα πήγαινε τη μητέρα του, προτού ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.

«Η πόρτα του δωματίου της ήταν πάντα κλειστή — κι αυτό δημιούργησε σχόλια. Δεν μπορώ να πω ότι την κλείδωνε. Ίσως απλώς ήθελε ησυχία».

Η ίδια θυμάται πως η τιμή του σπιτιού είχε αλλάξει πολλές φορές μέσα στα χρόνια.

«Ξεκίνησε από 900.000 ευρώ. Μετά το κατέβαζε — 850, 800, 750. Ξαφνικά, το είδα στις αγγελίες, στα 1.550.000 ευρώ. Δεν το είχα συνδυάσει τότε με το γεγονός ότι είχε καεί. Έγραφαν ότι παραδίδεται “ανακαινισμένο”, με δυνατότητα διαχωρισμού σε δύο διαμερίσματα. Μου φάνηκε παράξενο, γιατί ήξερα ότι δεν είχε γίνει καμία κίνηση».

«Ακούγονταν φωνές»

Μια τρίτη μεσίτρια, που είχε επισκεφθεί επίσης το διαμέρισμα, περιγράφει μια διαφορετική αλλά εξίσου αποκαλυπτική εμπειρία.

«Όποτε πηγαίναμε, μας άφηνε να περιμένουμε κάτω. Ανέβαινε πρώτος κρατώντας τα φαγητά του και μετά από λίγο μας φώναζε. Στο διάστημα αυτό ακούγονταν φωνές από πάνω. Ήταν έντονες, σαν να υπήρχε ένταση».