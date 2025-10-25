Ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν στις ΗΠΑ: Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται κοντά σε διπλωματική λύση

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντιμιτρίεφ, που βρίσκεται στις ΗΠΑ για σειρά επαφών, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Τόνισε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Πούτιν να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία βρίσκονται στην πραγματικότητα κοντά σε μια διπλωματική λύση. Είναι μια σημαντική κίνηση από τον πρόεδρο Ζελένσκι να δεχθεί το πάγωμα του μετώπου», δήλωσε ο Ντιμιτρίεφ στην εκπομπή The Lead with Jake Tapper του CNN. Όπως συμπλήρωσε, «η προηγούμενη θέση του Ζελένσκι ήταν πως η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει πλήρως, οπότε τώρα βρισκόμαστε αρκετά κοντά σε μια λύση που μπορεί να επιτευχθεί».

Την ίδια στιγμή, στο Λονδίνο συνεδρίασαν οι ηγέτες της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων, οι οποίοι αποφάσισαν να εντείνουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση με νέα οπλικά συστήματα και η εξασφάλιση πόρων για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν στην Ουκρανία πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε εκ νέου την επιβολή κυρώσεων σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς και την αποστολή πυραύλων Tomahawk — αίτημα που βρήκε σύμφωνο τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας.

Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως πρέπει να «ξεπαγώσουν» άμεσα τα ρωσικά κεφάλαια για να αξιοποιηθούν στη στήριξη του Κιέβου, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας πρότεινε η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί έως τα Χριστούγεννα.

