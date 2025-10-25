Φως στο Τούνελ: Η έντονη αντίδραση της Αγγελικής Νικολούλη για την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Ρωτάει πότε θα συλληφθεί η Πόπη»

Με την πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας ασχολήθηκε στο επεισόδιο της Παρασκευής (24/10) η Αγγελική Νικολούλη, μέσα από την εκπομπή της, «Φως στο Τούνελ», φέρνοντας στο φως νέες πληροφορίες.

Στην αρχή της εκπομπής, τον λόγο πήρε ο δικηγόρος της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιωτάκη, Αναστάσιος Ντούγκας, ο οποίος ανέφερε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου θεωρείται μέχρι στιγμής η βασική ύποπτη για τον θάνατο του παιδιού.

Τη στιγμή εκείνη, η Αγγελική Νικολούλη αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Τώρα τι να σας πω; Το τι γίνεται μέσα στον Κορυδαλλό; Ποιον παίρνει η Ειρήνη κάθε μέρα; Γιατί ρωτάει; Και ρωτάει αν έχει συλληφθεί η Πόπη. Και πότε θα συλληφθεί η Πόπη; Και αν θα την πάνε στον Κορυδαλλό να την έχει παρέα;».