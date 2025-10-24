Συμμαχία των Προθύμων: Τα σημάδια «ωρίμανσης» στο Λονδίνο και η αφύπνιση της Ευρώπης – Πίεση στον Πούτιν και υπομονή με τον Τραμπ

Η επιμονή της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία φαίνεται να αποδίδει καρπούς, σχολιάζουν οι New York Times, την ώρα που το Λονδίνο (Παρασκευή 24/10) φιλοξένησε κρίσιμες συνομιλίες της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία, όπως επεσήμανε το Sky News, έχει εξελιχθεί σε μια ευρύτερη πλατφόρμα πολιτικής και στρατηγικής πίεσης προς τη Ρωσία και οικονομικής στήριξης για το Κίεβο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υποδέχθηκε την Παρασκευή τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» σε συνάντηση που επικεντρώθηκε στη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, την απομάκρυνση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την παγκόσμια αγορά και την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Οι προτεραιότητες, σύμφωνα με τον Στάρμερ

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι υπήρξε «απόλυτη σαφήνεια» πως η πρόοδος για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός δανείου υπέρ της Ουκρανίας πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα.

Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, η «Συμμαχία των Προθύμων» θα αναλάβει δράση για να αφαιρέσει το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο «από την παγκόσμια αγορά» και να «αποκόψει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην αποδέσμευση των κεφαλαίων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και υπογράμμισε την ανάγκη να κινηθούν «γρήγορα» προς την κατεύθυνση των αποζημιώσεων.

Ο Ζελένσκι ζήτησε όπλα και τη στήριξη των ΗΠΑ, ενόψει του χειμώνα

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος ταξίδεψε στο Λονδίνο για τις συνομιλίες, επέλεξε να μην πιέσει ανοιχτά για την αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, επικεντρώνοντας αντ’ αυτού στην ανάγκη ενότητας της Δύσης.

«Δεν αναζητούμε τρόπους να σταματήσουμε τον Πούτιν και να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς τις ΗΠΑ», υπογράμμισε στο τέλος της συνάντησης. Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, «χρειαζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι «ο Πούτιν θέλει να μας διχάσει», σημειώνοντας πως, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη την αποστολή των Tomahawk, οι δυτικές χώρες «εξελίχθηκαν μαζί» προσφέροντας προηγουμένως τους βρετανογαλλικούς πυραύλους Storm Shadow και κατόπιν τους αμερικανικούς Atacms.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Ρωσία «θέλει να κάνει το κρύο του χειμώνα εργαλείο βασανισμού».

«Θέλουν να μας λυγίσουν. Και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν», είπε χαρακτηριστικά. Έτσι, καθώς ο πόλεμος μπαίνει σε έναν ακόμη χειμώνα, το μήνυμα από το Λονδίνο, όπως το συνοψίζει ο Ζελένσκι, είναι σαφές: «Είμαστε ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι».

We greatly appreciate the steps taken by each country in response to Russia for this war. And now there is one more important decision by the United States – sanctions against two large Russian oil companies. Pressure on Russian oil is an instrument to end the war, I'm sure. And…



Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι η Μόσχα πραγματοποιεί μια εκστρατεία τρόμου εναντίον των υποδομών ενέργειας της Ουκρανίας, με στόχο να «παγώσει τους πολίτες» για να πιέσει την κυβέρνηση του Κιέβου.

«Η διπλωματία έχει αξία μόνο όταν οδηγεί σε πραγματικές αποφάσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις, τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και η ουσιαστική δράση για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια είναι προτεραιότητες.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να αναπτύξει δική της παραγωγή συστημάτων αεράμυνας. Από την αρχή της ρωσικής εισβολής, το Κίεβο έχει αυξήσει σημαντικά την εγχώρια παραγωγή όπλων, με σχεδόν το 60% του οπλισμού πλέον να παράγεται εσωτερικά, ωστόσο εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Δύση για την προμήθεια πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας.

Ρούτε: Ο Τραμπ θα αποφασίσει αν θα στείλει Tomahawk

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η απόφαση για το ποιες χώρες θα στείλουν όπλα στην Ουκρανία ανήκει σε κάθε σύμμαχο ξεχωριστά, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

«Το ζήτημα παραμένει υπό εξέταση από τον πρόεδρο [Τραμπ] και, φυσικά, εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από τον Ιούλιο έχουν παραδοθεί κρίσιμα οπλικά συστήματα από την Ουάσινγκτον στο Κίεβο.

Γαλλία: Θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία

Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. «Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων.

Φον ντερ Λάιεν: Η πίεση είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε το στίγμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ουκρανία, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ. «Είχαμε μια συγκεντρωμένη, παραγωγική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία, και οι συντονισμένες κυρώσεις με τους συμμάχους και φίλους μας είναι το κλειδί για να φέρουμε τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

«Συζητήσαμε την επείγουσα ενεργειακή στήριξη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και την ανάγκη να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη κλιμακώνει τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα και προωθεί τις εργασίες για το Δάνειο Αποζημίωσης, με επιλογές που θα παρουσιαστούν σύντομα».

We had a focused, productive meeting of the Coalition of the Willing. Pressure remains the only language Russia understands, and coordinated sanctions with our allies and friends are key to bringing Putin to the negotiating table. We discussed urgent energy support as winter…

Μήπως οι ενέργειες για το ρωσικό πετρέλαιο καθυστέρησαν;

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ρωτήθηκε για τους Ευρωπαίους ηγέτες που δήλωσαν ότι θέλουν να εξαλείψουν το ρωσικό πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά για να ασκήσουν πίεση στον Πούτιν – αλλά από την αρχή του πολέμου οι χώρες της ΕΕ έχουν αγοράσει 250 εκατομμύρια ευρώ από αυτό, σημειώνει το BBC.

Μήπως, λοιπόν, είναι πλέον αργά; Η Φρεντέρικσεν απάντησε ότι ναι, «ήρθε πολύ αργά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο».

Είπε ότι όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν προσπαθήσει να μειώσουν την εξάρτησή τους και ότι είναι ικανοποιημένη με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν πρόσφατα, ενώ ο Ζελένσκι, σε παρέμβασή του, είπε: «Καλύτερα τώρα παρά ποτέ».

Δάνειο αποζημίωσης και παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά οικονομικά μέσα θα ενισχύσουν την ουκρανική πολεμική προσπάθεια και ότι αυτή την εβδομάδα έχουν γίνει «σημαντικά βήματα» για να πληγεί ο ρωσικός ενεργειακός τομέας.

«Πιστεύω ότι η στρατηγική του Πούτιν ήταν να περιμένει να εγκαταλείψουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε», τόνισε.

Η Φρεντέρικσεν σημείωσε ότι η ιδέα του «Δανείου Αποζημίωσης» είναι καλή, ότι οι χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» πρέπει να βρουν λύση, αλλά απομένει να επιλυθούν τεχνικά ζητήματα, εκφράζοντας την αισιοδοξία της ότι θα υπάρξει απόφαση «πριν την παραμονή των Χριστουγέννων».

Απαντώντας σε ερώτηση του ουκρανικού δικτύου Suspilne, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στα κεφάλαια από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Στάρμερ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το ζήτημα «πολύπλοκο και δύσκολο», τονίζοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν σωστά οι λεπτομέρειες» και ότι η συμφωνία για ένα χρονοδιάγραμμα πρόσβασης της Ουκρανίας στα χρήματα «είναι λογική».

Εξάλλου, η πρόταση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για ένα μεγάλο δάνειο προς την Ουκρανία μπλοκαρίστηκε προσωρινά από το Βέλγιο, για ζητήματα νομικής ευθύνης, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για να επιτευχθεί συμφωνία

Η εξέλιξη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Σύμφωνα με την ανάλυση του Sky News, η συνέντευξη Τύπου έδειξε «την εξέλιξη και την ωρίμανση» της Συμμαχίας.

Ο αρθρογράφος διεθνών θεμάτων της βρετανικής εφημερίδας, σημείωσε ότι δεν υπήρξαν «μεγάλες ανακοινώσεις», ωστόσο η σημασία της συνάντησης έγκειται στη μετάβαση του συνασπισμού από έναν μηχανισμό προσωρινής ασφάλειας -που δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας υπό τον Τραμπ- σε μια πιο σταθερή συνεργασία που εστιάζει πλέον στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η Βρετανία και η Γαλλία ηγούνται από κοινού της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», που εγκαινίασαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Μάρτιο.

Οι προοπτικές της πρωτοβουλίας αυτής υπήρξαν ασταθείς, εν μέρει εξαιτίας των απρόβλεπτων θέσεων του Τραμπ -ο οποίος ταλαντεύεται μεταξύ άσκησης πίεσης στον Ζελένσκι και επικρίσεων προς τον Πούτιν- και εν μέρει λόγω των ίδιων των δυσκολιών της Ευρώπης να επιτύχει πλήρη ενότητα.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι New York Times, η επιμονή της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή τη φορά η απογοήτευση του Τραμπ με τον Πούτιν, αλλά οι τελευταίες ημέρες αποτελούν, σύμφωνα με αναλυτές, «ένα σαφές σήμα ότι η ευρωπαϊκή επιμονή στην υποστήριξη του Κιέβου έχει αποδώσει, τουλάχιστον προς το παρόν».

Οι New York Times επισημαίνουν ότι, προς το παρόν, «η Ευρώπη έχει τον άνεμο με το μέρος της». Η απόφαση του Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, ακολουθήθηκε από νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών και οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ακόμη κι αν η Ένωση βρει τους αναγκαίους πόρους, παραμένουν αμφιβολίες για το αν οι πρωτοβουλίες αυτές θα είναι αρκετές για να στηρίξουν τον άνισο αγώνα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία. Όπως τονίζουν αναλυτές, «οι ενέργειες αυτές δύσκολα θα πείσουν τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο ή να συμφωνήσει σε μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός, όπως απαιτεί ο Τραμπ».

Η αμερικανική εφημερίδα καταλήγει ότι, παρά τις δυσκολίες οι κυρώσεις και οι δεσμεύσεις στήριξης δείχνουν ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να βοηθήσει την Ουκρανία να σταθεί απέναντι στη Ρωσία – «ιδανικά με, ή αν χρειαστεί, χωρίς τον Τραμπ στο πλευρό της».