Φον ντερ Λάιεν: Είχαμε μια παραγωγική συνάντηση με τη Συμμαχία των Προθύμων – Η πίεση είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία
Φωτογραφία: Reuters

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε το στίγμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ουκρανία, καθώς η Βρετανία ζήτησε από τη «Συμμαχία των Προθύμων» να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ενισχύοντας τη θέση του Κιέβου σε ενδεχόμενες μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Συμμαχία των Προθύμων: Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται στο Λονδίνο για συνομιλίες με τους συμμάχους του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι θα πιέσει τις σύμμαχες χώρες του Κιέβου να αποσύρουν το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την παγκόσμια αγορά και να προμηθεύσουν την Ουκρανία με περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε στο X: «Είχαμε μια συγκεντρωμένη, παραγωγική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία, και οι συντονισμένες κυρώσεις με τους συμμάχους και φίλους μας είναι το κλειδί για να φέρουμε τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Συζητήσαμε την επείγουσα ενεργειακή στήριξη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και την ανάγκη να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη κλιμακώνει τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα και προωθεί τις εργασίες για το Δάνειο Αποζημίωσης, με επιλογές που θα παρουσιαστούν σύντομα».

