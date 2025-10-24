Συμμαχία των Προθύμων: Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Συμμαχία των Προθύμων: Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία
Φωτογραφία: Reuters

Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT.

Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων.

Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός από το ECDC για την εξάπλωση του ιού Mpox στην Ευρώπη-Τρόποι μετάδοσης

8 σημάδια ότι γερνάτε καλύτερα από ό,τι οι συνομήλικοί σας

ΚΕΔΕ: Τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τους δήμους

Αυξήθηκε υπέρ του καταναλωτή η μέση αξία οικονομικού διακανονισμού το 2024

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Γυναίκα πλήρωσε πρόστιμο επειδή έχυσε τον καφέ της σε φρεάτιο – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
21:53 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στέλνουν το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στην ζώνη της Νότιας Αμερικής – Ο ρόλος στο κυνήγι των ναρκωτικών

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και ...
21:44 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Είχαμε μια παραγωγική συνάντηση με τη Συμμαχία των Προθύμων – Η πίεση είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε το στίγμα της ευρωπαϊκής σ...
21:39 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Είμαστε σε ετοιμότητα να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας»

Ανοικτή συζήτηση διεξήγαγε το Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για «την κατάσταση...
20:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: Ακυρώθηκε η επίσκεψη του ΥΠΕΞ στην Κίνα – Ρωσία και Ταϊβάν βαθαίνουν το ρήγμα Πεκίνου–Βερολίνου

Η προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Γι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς