Ιταλία: Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν υποστεί κακοποίηση από ιερείς από το 2020 – Έκθεση-σοκ για την Καθολική Εκκλησία

Στην Ιταλία, το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας φαίνεται να παραμένει ανεπίλυτo, καθώς μια ομάδα θυμάτων κατήγγειλε ότι σχεδόν 4.400 άτομα έχουν υποστεί κακοποίηση από ιερείς από το 2020 και μετά, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Rete l’Abuso, της μεγαλύτερης ιταλικής ομάδας θυμάτων κακοποίησης, ο αριθμός βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και καταγραφές από τα μέσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε ο ιδρυτής της οργάνωσης, Φραντσέσκο Ζαναρντί. Η ομάδα δεν διευκρίνισε πόσο πίσω χρονολογούνται οι υποτιθέμενες περιπτώσεις κακοποίησης.

Η Ιταλική Επισκοπική Σύνοδος (CEI), η οποία είχε δεχθεί κριτική από την επιτροπή προστασίας παιδιών του Βατικανού την προηγούμενη εβδομάδα, δεν σχολίασε τα ευρήματα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της.

Η Καθολική Εκκλησία έχει ταλανιστεί για δεκαετίες από σκάνδαλα με παιδόφιλους ιερείς και την συγκάλυψη των εγκλημάτων τους, αλλά οι τοπικοί ηγέτες της Εκκλησίας στην Ιταλία υπήρξαν λιγότερο διαφανείς στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’, που συνάντησε αυτήν την εβδομάδα για πρώτη φορά επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, έχει ζητήσει από τους νέους Επισκόπους να μην κρύβουν καταγγελίες για κακή συμπεριφορά. Ο προκάτοχός του, πάπας Φραγκίσκος, είχε θέσει την αντιμετώπιση του ζητήματος ως προτεραιότητα κατά τη 12χρονη θητεία του, αλλά τα αποτελέσματα ήταν αμφιλεγόμενα.

Σε μια ασυνήθιστα επικριτική έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου, η επιτροπή προστασίας παιδιών του Βατικανού ανέφερε ότι μόνο 81 από τις 226 Επισκόπους της Ιταλίας απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας που είχε συντάξει.

Η Rete l’Abuso ανέφερε ότι είχε καταγράψει 1.250 ύποπτες περιπτώσεις κακοποίησης -μερικές με πολλαπλά θύματα- εκ των οποίων οι 1.106 φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδόθηκαν σε καλόγριες, καθηγητές θρησκευτικών, εθελοντές, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκοπικών οργανώσεων.

Η έκθεση περιλάμβανε υποθέσεις που σχετίζονταν με 4.625 θύματα -ή «επιζώντες», όπως τους ονομάζει η οργάνωση- εκ των οποίων οι 4.395 είχαν κακοποιηθεί από ιερείς.

Από τους επιζώντες, 4.451 ήταν ανήλικοι και περίπου 4.108 ήταν άνδρες, ενώ ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονταν 5 καλόγριες, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, από τους 1.106 υποψήφιους ιερείς «θηρευτές», μόνο 76 υπέστησαν εκκλησιαστικές δίκες, με 17 να τίθενται σε προσωρινή αναστολή, 7 να μετακινήθηκαν σε άλλες ενορίες και 18 να απομακρύνθηκαν από το ιερατικό αξίωμα ή να παραιτήθηκαν. Πέντε ιερείς αυτοκτόνησαν, προσθέτει η οργάνωση.