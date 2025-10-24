Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αίτηση προστασίας για την ίδια και την οικογένειά της κατέθεσε η ανιψιά του 68χρονου θύματος 

Αίτηση προστασίας, για την ίδια και την οικογένειά της, κατέθεσε η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο φίλο και επιστάτη του στις 5 Οκτωβρίου του 2025.

Η ανιψιά του 68χρονου θύματος, σύμφωνα με δηλώσεις της δικηγόρου της Κατερίνας Φραγκάκη στους δημοσιογράφους, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης. Η μάρτυρας, σύμφωνα με την ίδια, διαθέτει σημαντικά στοιχεία που θεωρεί πως θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Όπως άλλωστε είχε τονίσει η κ. Φραγκάκη στο enikos.gr, η εντολέας της έχει υποψίες για παραπάνω από ένα άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για το διπλό φονικό έχουν προφυλακιστεί οι δύο 22χρονοι, φερόμενοι ως εκτελεστής και συνεργός αντίστοιχα, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε την σκανδάλη. Η ανιψιά του άτυχου 68χρονου, σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, θεωρεί ότι: «Είναι τελείως εκτός λογικής να έρθουν δύο 22χρονοι που δεν έχουν και σχέση με την περιοχή για να τον σκοτώσουν, για μη δήθεν παρενόχληση που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η εντολέας μου θεωρεί ότι μιλάμε για ένα οικονομικό κίνητρο καθώς το θύμα ήταν ένας εύρωστος άνθρωπος».

«Η εντολέας μου θέλει να τιμωρηθούν οι δράστες, μόνο αυτό την νοιάζει» είχε υπογραμμίσει ακόμη η δικηγόρος της ανιψιάς σε δηλώσεις της στο enikos.gr, εξηγώντας πως: «οι σχέσεις ανιψιάς και θύματος ήταν σαν πατέρας με κόρη. Μιλούσαν κάθε βράδυ και είχαν μια τέλεια σχέση».

 

