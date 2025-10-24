Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την λειψυδρία στην Αττική

Η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, βρέθηκε στο επίκεντρο προπαρασκευαστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

