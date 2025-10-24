ΗΠΑ – Ρωσία: Επανέναρξη συνομιλιών μέσω απεσταλμένων – Αύριο η συνάντηση Γουίτκοφ – Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ – Ρωσία: Επανέναρξη συνομιλιών μέσω απεσταλμένων – Αύριο η συνάντηση Γουίτκοφ – Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι
Φωτογραφία: Reuters

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο πηγές που είναι γνώστες της επίσκεψης.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι αύριο Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα για να ασκήσει πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν σύντομα, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι εν συνεχεία δήλωσαν ότι η συνάντηση αναβλήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

ΙΣΑ: Η παράταση θητείας ιατρών του ΕΣΥ να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά
περισσότερα
18:56 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή για την δολοφονία της 12χρονης Λολά

Ένοχη για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε η 27χρονη Αλγερινή Νταμπιά Μπενκιρέντ για τον βιασμό, τα...
17:51 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Το πιο… «cool» γουρούνι μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες κάνοντας σκέιτμπορντ – Βίντεο με τον «Τόνι Πορκ»

Ένα γουρούνι από το Ιλινόις, στις ΗΠΑ, κατάφερε να γράψει ιστορία, όχι για το μέγεθός του, αλλ...
17:06 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: 4 νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ανατινάχθηκε ο δράστης που είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τη χώρα

Επιβάτης αμαξοστοιχίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σήμερα στην αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθ...
16:41 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Έχασε την ψυχραιμία του με Γαλλίδα δημοσιογράφο – «Δεν καταλαβαίνω λέξη απ’ όσα λέτε – Από πού είστε;»

Με φανερή ενόχληση αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση Γαλλίδας δημοσιογρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς