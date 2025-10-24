ΗΠΑ – Ρωσία: Επανέναρξη συνομιλιών μέσω απεσταλμένων – Αύριο η συνάντηση Γουίτκοφ – Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο πηγές που είναι γνώστες της επίσκεψης.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι αύριο Σάββατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα για να ασκήσει πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν σύντομα, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι εν συνεχεία δήλωσαν ότι η συνάντηση αναβλήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ