Ουκρανία: 4 νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ανατινάχθηκε ο δράστης που είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τη χώρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: 4 νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ανατινάχθηκε ο δράστης που είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τη χώρα
Πηγή: Χ

Επιβάτης αμαξοστοιχίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σήμερα στην αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού σε μια πόλη της βόρειας Ουκρανίας στη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας τον θάνατο του ιδίου και άλλων τριών ανθρώπων, και τον τραυματισμό άλλων 12, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος άνδρας είχε προσπαθήσει πρόσφατα να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα.

«Συνοριοφύλακες εξακρίβωναν τα έγγραφα των επιβατών ενός τρένου όταν ένας από αυτούς πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία.


Ο άνδρας αυτός, καθώς και τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 58 και 82 ετών, μεταξύ των οποίων μία συνοριοφύλακας, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε στον σταθμό του Οβρούτς, μίας πόλης στην περιφέρεια Ζιτομίρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.


Προσώρας οι ουκρανικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων δήλωσε πως ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές αφού αποπειράθηκε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα της Ουκρανίας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 ετών απαγορευόταν να φύγουν από την Ουκρανία, πλήν εξαιρέσεων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου.


Χιλιάδες από αυτούς επιχείρησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, μερικές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, κυρίως προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους.

Στα τέλη Αυγούστου, οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τους άνδρες αυτούς δεν αφορά η στρατολόγηση, η ελάχιστη ηλικία της οποίας μειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από τα 27 στα 25 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυστηρή σύσταση του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους για τις παράνομες χρεώσεις

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά

Tα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ξεπεράσουν την τελειομανία τους
περισσότερα
16:41 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Έχασε την ψυχραιμία του με Γαλλίδα δημοσιογράφο – «Δεν καταλαβαίνω λέξη απ’ όσα λέτε – Από πού είστε;»

Με φανερή ενόχληση αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση Γαλλίδας δημοσιογρ...
16:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: «Συγγνώμη» ζήτησε η κατηγορούμενη για την φριχτή δολοφονία της Λολά – Ισόβια κάθειρξη ζήτησε ο εισαγγελέας

«Ζητώ συγγνώμη, είναι φρικτό αυτό που έκανα», δήλωσε, κατά την απολογία της, η Νταμπιά Μπνκιρέ...
16:18 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στην Ινδία: Επιβάτες λεωφορείου κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με μοτοσικλέτα – Συγκλονιστικά πλάνα

Ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με μοτοσικλέτα, στη νότια Ινδί...
15:47 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Δεν υπάρχει plan B για τη Γάζα – Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ ότι ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς