Ουκρανία: 4 νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ανατινάχθηκε ο δράστης που είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τη χώρα

Επιβάτης αμαξοστοιχίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σήμερα στην αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού σε μια πόλη της βόρειας Ουκρανίας στη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας τον θάνατο του ιδίου και άλλων τριών ανθρώπων, και τον τραυματισμό άλλων 12, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος άνδρας είχε προσπαθήσει πρόσφατα να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα.

«Συνοριοφύλακες εξακρίβωναν τα έγγραφα των επιβατών ενός τρένου όταν ένας από αυτούς πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία.

❗️У місті Овруч на Житомирщині під час перевірки документів чоловік підірвав вибуховий пристрій на залізничному вокзалі За даними ДПСУ, загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще 12 людей отримали поранення. Сам нападник помер у кареті швидкої. 🔗: https://t.co/tHdWZoOegK pic.twitter.com/ghJ6X2Jaqi — NV (@tweetsNV) October 24, 2025



Ο άνδρας αυτός, καθώς και τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 58 και 82 ετών, μεταξύ των οποίων μία συνοριοφύλακας, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε στον σταθμό του Οβρούτς, μίας πόλης στην περιφέρεια Ζιτομίρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

A 23-year-old Kharkiv resident detonated a grenade on an Ovruch train platform during a border document check, killing himself, a border guard, and two women while injuring 12, Zhytomyr regional police reported on Friday.https://t.co/9rpNew3iCZ — Hromadske Int. (@Hromadske) October 24, 2025



Προσώρας οι ουκρανικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων δήλωσε πως ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές αφού αποπειράθηκε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα της Ουκρανίας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 ετών απαγορευόταν να φύγουν από την Ουκρανία, πλήν εξαιρέσεων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου.

On October 24, at around 10:50, a 23-year-old man from Kharkiv detonated an explosive device on the platform of the Ovruch railway station in the Zhytomyr region, dying instantly. Three women aged 29, 58, and 82 were also killed. Among the victims was a border guard. Twelve… pic.twitter.com/7JMP8CEPPB — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) October 24, 2025



Χιλιάδες από αυτούς επιχείρησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, μερικές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, κυρίως προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους.

Στα τέλη Αυγούστου, οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τους άνδρες αυτούς δεν αφορά η στρατολόγηση, η ελάχιστη ηλικία της οποίας μειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από τα 27 στα 25 έτη.

