Γαλλία: «Συγγνώμη» ζήτησε η κατηγορούμενη για την φριχτή δολοφονία της Λολά – Ισόβια κάθειρξη ζήτησε ο εισαγγελέας

«Ζητώ συγγνώμη, είναι φρικτό αυτό που έκανα», δήλωσε, κατά την απολογία της, η Νταμπιά Μπνκιρέντ, κατηγορούμενη ότι το 2022 βίασε, βασάνισε και στο τέλος σκότωσε την 12χρονη Λολά, στην Γαλλία.

Ο δικηγόρος της ολοκλήρωσε την επιχειρηματολογία του με ένα απόσπασμα από τον Ντοστογιέφσκι: “Αν ο δικαστής ήταν πιο δίκαιος, ίσως ο εγκληματίας να μην ήταν ένοχος”, είπε. Παραδέχθηκε πάντως ότι “η Μπενκιρέντ, είναι ένοχη για φόνο και βιασμό”, αλλά “δεν είναι ένοχη για πράξεις βασανιστηρίων και βαρβαρότητας. Δεν είναι ένοχη για τη σεξουαλική της εκμετάλλευση, την απανθρωποποίησή της, δεν είναι ένοχη για τα παιδικά της τραύματα που επανήλθαν στην επιφάνεια. Αν το δεχτείτε αυτό, τότε θα αποδώσετε μια απόφαση δικαιοσύνης”, είπε απευθυνόμενος στους ενόρκους.

Κατά την απολογία της η 27χρονη Αλγερινή υποστήριξε ότι ήθελε να κάνει κακό σε κάποιον επειδή , είπε, της είχε κάνει κακό στο παρελθόν ο άνδρας με τον οποίον είχε σχέση. Όπως είπε, ενώ ήθελε να κάνει σε κάποιον κακό, «πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα τη Λολά. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα γιατί δεν είχα κάρτα να την ανοίξω». Είπε με κυνικό τρόπο ότι παρέσυρε την Λολά στο διαμέρισμά της και ότι είχε αποφασίσει να της κάνει κακό.

Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να την σκότωνα

Είπε ότι την άρπαξε από το χέρι και την έσυρε στο ασανσέρ ενώ 12χρονη Γαλλίδα την παρακαλούσε: «Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό». Της είπα «μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω κακό».

Η Μπενκιρέντ παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 12χρονη και ότι μετά της «χτύπησα το κεφάλι με το χέρι μου στον τοίχο του ντους». «Στο ντους, για μένα, η Λολά μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δεν μίλησε. Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή», εξήγησε με κυνικό τρόπο 27χρονη.

Όπως είπε αφού την κακοποίησε σεξουαλικά, «άρχισε να τη χτυπάει επειδή φοβόταν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της… Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πεθάνει», είπε. «Δεν είναι ότι ήθελα να τη σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα», είπε, π[ροκαλώντας ανατριχίλα στο ακροατήριο.

Πριν από τον δικηγόρο της είχε αγορεύσει ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε ποινή ισόβιας κάθειρξης. “Η ποινή πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της κοινωνίας, να αποτρέπει την τέλεση νέων αδικημάτων και να αποκαθιστά την κοινωνική ισορροπία” και να είναι “ανάλογη με την εξαιρετική σοβαρότητα” των τριών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, “με τα δεινά που προκάλεσαν στο θύμα όπως και στην οικογένειά του” και να είναι ανάλογη, η ποινή, με “τη σκληρότητά τους”, υποστήριξε ο εισαγγελέας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όπως σε όλες τις ποινικές δίκες με την απολογία της κατηγορουμένης, η οποία ολοκλήρωσε την διαδικασία με την ίδια φράση όπως έκανε και την πρώτη ημέρα: “Ζητώ συγγνώμη, είναι φρικτό αυτό που έκανα”, είπε.

Οι ένορκοι αποσύρθηκαν για να συνεδριάσουν.