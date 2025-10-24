Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 23χρονος για απόπειρα βιασμού ανηλίκου μέσα σε δομή προσφύγων

Σε κάθειρξη έξι χρόνων και δέκα μηνών καταδικάστηκε 23χρονος Αφγανός από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, για βιασμό ανήλικου ομοεθνή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 23χρονος συνελήφθη τον περσινό Νοέμβριο, ύστερα από σχετική καταγγελία.

Συγκεκριμένα, η καταγγελία είχε γίνει από τη θεία ενός δωδεκάχρονου ομοεθνή του που τον κατήγγειλε ότι τον είχε κρατήσει μέσα σε ένα κοντέινερ σε δομή προσφύγων έξω από τη Θεσσαλονίκη και εκεί προσπάθησε να τον βιάσει. Όμως, έγινε αντιληπτός, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του και άνοιξε η πόρτα του χώρου.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι όλα έγιναν προκειμένου η οικογένεια του 12χρονου να αποσπάσει χρήματα από αυτόν και μάλιστα, έδειξε μηνύματα, χωρίς να πείσει το δικαστήριο.

