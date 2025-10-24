Χαρίτσης: Απαράδεκτη η χθεσινή επίθεση ΜΑΤ με χημικά και δακρυγόνα εναντίον μαθητών που διαμαρτύρονταν για τα αυτονόητα

Την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού που διαμαρτύρονταν χθες έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο κέντρο της Αθήνας, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, λίγο πριν από την επίκαιρη ερώτησή του με θέμα «Καταργείται η σιδηροδρομική γραμμή στην Πελοπόννησο;».

«Νιώθω την ανάγκη και έχει τη σημασία του, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να καταδικάσω αυτά τα αδιανόητα που είδαμε χθες από τα ΜΑΤ του κ. Χρυσοχοΐδη», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, περιγράφοντας σκηνές με χημικά να πέφτουν ακόμη και σε μαθητές δημοτικού, σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι «ζητούσαν το αυτονόητο: να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία, να μη συγχωνεύονται τμήματα, να μην αυξάνονται οι μαθητές ανά τάξη, να μην πετιούνται τα παιδιά έξω από το ολοήμερο σχολείο».

«Δυστυχώς», προσέθεσε, «η εντολή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν, ακόμη και μικρά παιδιά. Αυτή είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη που δεν αντιστοιχεί σε μια δημοκρατία, αλλά παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα».

