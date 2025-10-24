Καστοριά: Βγήκε από το σπίτι του, φώναζε και πετούσε 50ευρα σε περαστικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

χρήματα
Φωτογραφία: Unsplash.com

Αναστάτωση προκάλεσε ένας ηλικιωμένος που πετούσε χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ σε περαστικούς στο Άργος Ορεστικού στην Καστοριά. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του και κατόπιν εκτίμησης της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας.

Έβγαλε από την τσέπη του χαρτονομίσματα και άρχισε να τα πετάει στον δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος άντρας βγήκε από το σπίτι του φωνάζοντας τους περαστικούς. Λίγη ώρα μετά, όμως, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και ξεκίνησε να τα πετάει στον δρόμο.

Οι περαστικοί, ανησυχώντας για την ψυχική υγεία του άντρα, ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες. Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Κατόπιν, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

ΙΣΑ: Η παράταση θητείας ιατρών του ΕΣΥ να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά
περισσότερα
18:49 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 συλληφθέντες – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 κατηγορούμενοι (από τους 37 συνολικά), που απ...
18:47 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Κρήτη – Πού έδειξε ο υδράργυρος 30 βαθμούς Κελσίου

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικράτησαν, σήμερα Παρασκευή 24/10 στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στη...
18:35 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Γκάζι: Αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στον δήμο Αθηναίων για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη 

Αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων έχει κάνει η Ελληνική Aστυνομία για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντ...
18:18 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ηλεία: Την πρώτη του βόλτα πήγε ο σκύλος που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση – Βρέθηκε ο κηδεμόνας του

Διέφυγε τον κίνδυνο ο σκύλος που κακοποιήθηκε φρικτά στο Επιτάλιο Ηλείας, ενώ πήγε την πρώτη τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς