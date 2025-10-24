Καστοριά: Βγήκε από το σπίτι του, φώναζε και πετούσε 50ευρα σε περαστικούς

Αναστάτωση προκάλεσε ένας ηλικιωμένος που πετούσε χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ σε περαστικούς στο Άργος Ορεστικού στην Καστοριά. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του και κατόπιν εκτίμησης της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας.

Έβγαλε από την τσέπη του χαρτονομίσματα και άρχισε να τα πετάει στον δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος άντρας βγήκε από το σπίτι του φωνάζοντας τους περαστικούς. Λίγη ώρα μετά, όμως, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και ξεκίνησε να τα πετάει στον δρόμο.

Οι περαστικοί, ανησυχώντας για την ψυχική υγεία του άντρα, ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες. Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Κατόπιν, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.