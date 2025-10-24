Ζελένσκι: Ζήτησε από τη «Συμμαχία των Προθύμων» όπλα μεγάλου βεληνεκούς – Στάρμερ: «Το μέλλον της Ουκρανίας είναι το μέλλον μας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς, για να ασκηθούν πιέσεις στην Ρωσία, ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσει την πίεση προς την Μόσχα, αλλά δεν τους έχει αποκτήσει ακόμη.

«Μόλις (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι ο Πούτιν επιδιώκει να «μας διαιρέσει», ενώ χαιρέτισε τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις. Τόνισε ότι η απόφαση για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια είναι «καίρια για εμάς» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ακολουθήσει «μια πρακτική απόφαση».

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη στόλο τους και στους τερματικούς σταθμούς για να διαταραχθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο Λονδίνο μαζί με ορισμένους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Πορθύμων» δήλωσε ότι η Ρωσία -η οποία επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας- προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τον επερχόμενο χειμώνα ως εργαλείο για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία.

«Η ειρήνη γεννιέται από την πίεση που ασκείται στον επιτιθέμενο», είπε ο Ζελέσνκι.

Στάρμερ: «Το μέλλον της Ουκρανίας είναι το μέλλον μας»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, από την πλευρά του, έκανε έκκληση σήμερα να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία της Συμμαχίας των Προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι «το μέλλον της Ουκρανίας είναι το μέλλον μας», δεσμευόμενος να αποσυρθεί το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την παγκόσμια αγορά, ώστε να «στραγγαλιστεί η χρηματοδότηση για τον πόλεμο της Ρωσίας».

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» θα συνεχίσει την απελευθέρωση κεφαλαίων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθούν οι αποζημιώσεις.

«Ενισχύουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας ότι η Βρετανία θα παράσχει επιπλέον πυραύλους για να ενισχύσει τις άμυνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η «Συμμαχία των Προθύμων», σύμφωνα με τον Στάρμερν, θα διατηρήσει τη στρατιωτική πίεση κατά του Πούτιν.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε τώρα για να αυξήσουμε την πίεση στον Πούτιν και τελικά να τον φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με καλή πίστη», δήλωσε.

Όσον αφορά την προστασία της Ουκρανίας χωρίς στήριξη από τις ΗΠΑ, ο Στάρμερ σημείωσε ότι η «Συμμαχία» των συμμάχων του Κιέβου και η Ευρωπαϊκή Ένωση «εργάζονται όλοι μαζί» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπογράμμισε ότι η συνδυασμένη επίδραση των αμερικανικών κυρώσεων είχε τη μεγαλύτερη σημασία αυτή την εβδομάδα και ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προσθέτοντας ότι απαιτείται δράση «με σύντομο χρονοδιάγραμμα».

Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό Πρόεδρο – η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της «Συμμαχίας των Προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Ρούτε: «Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η απόφαση για την προμήθεια συγκεκριμένων όπλων στην Ουκρανία ανήκει στους επιμέρους συμμάχους. Από τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ έχουν παράσχει κρίσιμα οπλικά συστήματα, ενώ η τελική απόφαση για τα μακρού βεληνεκούς πυραυλικά συστήματα Tomahawk «παραμένει υπό εξέταση από τον πρόεδρο [Τραμπ] και, φυσικά, εξαρτάται από τις ΗΠΑ».

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον πριν από δύο ημέρες ήταν «πολύ καλή» και ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν, αναγκάζοντάς τον να διαπραγματευτεί.

«Στην Ουκρανία, ο Πούτιν κερδίζει λίγη γη στο πεδίο της μάχης. Οι μικροί αυτοί πρόοδοι επιτυγχάνονται με μεγάλο κόστος», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι η Ρωσία εξαντλείται οικονομικά, στρατιωτικά και ιδεολογικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian