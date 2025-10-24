Χαμάς: Παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μια προσωρινή ανεξάρτητη επιτροπή

Οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών κινημάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Χαμάς, που συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Κάιρο, συμφώνησαν σήμερα να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση της Γάζας μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών, μετά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Χαμάς, οι παλαιστινιακές οργανώσεις που συμμετείχαν στις συνομιλίες κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση μιας «προσωρινής παλαιστινιακής επιτροπής, αποτελούμενης από ανεξάρτητους, τεχνοκράτες κατοίκους» της Γάζας, η οποία θα αναλάβει να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες «σε συνεργασία με τους Άραβες αδελφούς και τους διεθνείς οργανισμούς».

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν επίσης επί της εθνικής στρατηγικής που έχει ως στόχο «την αναζωογόνηση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως μοναδικού νομίμου εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού».

Η Χαμάς δεν αποτελεί μέλος της PLO.

Ωστόσο η δήλωση αυτή της Χαμάς, σημειώνουν οι Times of Israel, δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι η ισλαμιστική οργάνωση έχει από καιρό δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να παραιτηθεί από τον έλεγχο της Γάζας.

Η δήλωση επίσης δεν αναφέρει αν το κόμμα Φατάχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συμπεριλήφθηκε, εν μέσω αναφορών ότι ο Αμπάς διέταξε τους βοηθούς του να μείνουν μακριά από τις συνομιλίες λόγω της συμμετοχής της Χαμάς.

Η δήλωση της Χαμάς δεν αναφέρει επίσης ποιοι θα συμμετέχουν στην επιτροπή, η οποία πιθανότατα θα χρειαστεί ούτως ή άλλως την έγκριση των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η συγκρότηση της επιτροπής δεν ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους.