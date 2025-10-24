Πορτογαλία: Παρέλυσε το κράτος από την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων – Ζητούν 15% αύξηση μισθών

Oι δημόσιες υπηρεσίες στην Πορτογαλία, νέκρωσαν σήμερα, Παρασκευή,  λόγω της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διεκδικούν αυξήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Κοινό Μέτωπο των Συνδικάτων της Δημόσιας Διοίκησης, που εκπροσωπεί περίπου τριάντα τομείς, η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 80%. Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε δικά της στοιχεία.  Η απεργία, που χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών», είναι «η απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση», τόνισε το Κοινό Μέτωπο στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των συνδικάτων Σεμπαστιάου Σαντάνα, σήμερα παρέμειναν κλειστά «εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα», αναβλήθηκαν ραντεβού ασθενών σε νοσοκομεία, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των εργαζομένων στο δικαστικό σύστημα.

Τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις 15%, ενώ η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Τρίτη προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο προβλέπει αύξηση μόνο 2,15% στους μισθούς. Η κυβέρνηση της μετριοπαθούς δεξιάς του Λουίς Μοντενέγκρο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αλλά το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό κόμμα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία, ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις χαμηλότερες συντάξεις και να μειώσει τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και τους φόρους που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.

21:53 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

