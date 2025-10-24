Live η κίνηση: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων – «Στο κόκκινο» Κηφισός, Αττική Οδός

Live η κίνηση: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων – «Στο κόκκινο» Κηφισός, Αττική Οδός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για την 28η Οκτωβρίου, με τους κατοίκους της πρωτεύουσας να αναχωρούν μαζικά από το λεκανοπέδιο και την κίνηση να είναι αυξημένη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τις καθυστερήσεις να υπερβαίνουν τα 30′. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄από τον κόμβο της Μαραθώνος έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Υμηττού σημειώνονται καθυστερήσεις 15΄-20′ από τον κόμβο της Πλακεντίας έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Λ. Κηφισού από το ύψος του Ρέντη έως την Νέα Χαλκηδόνα αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας και του Χαϊδαρίου.

