Τουρκία: Αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου καναλιού TELE1 – Συνελήφθη ο διευθυντής ειδήσεων

Έφοδο στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού TELE1 στην Τουρκία, ύστερα από δικαστική εντολή, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής, κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της χώρας. Η έρευνα διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ συνελήφθη ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Μερντάν Γιαναρντάγ.

Ο δημοσιογράφος Γκιόχαν Καϊίς, παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, μετέδωσε ζωντανά την αστυνομική επιχείρηση, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές πως οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονταν στο κτίριο από νωρίς το πρωί.

Δείτε το βίντεο:

Gökhan Kayış: “11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin arama emriyle TEM ekipleri TELE1 TV’de arama yapılıyor.” pic.twitter.com/6G6v0oUDtk — Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Λίγο αργότερα, η Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσημα την σύλληψη του γενικού διευθυντή ειδήσεων του TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, στο πλαίσιο της επιχείρησης, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του το πρωί της 24ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Hurryiet, ο Μερντάν Γιαναρντάγ κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και ξένων υπηρεσιών.