ΗΠΑ: Στέλνουν το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στην ζώνη της Νότιας Αμερικής – Ο ρόλος στο κυνήγι των ναρκωτικών

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Η απόφαση έρχεται μετά την νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά για λογαριασμό της οργάνωσης Tren de Aragua», μιας συμμορίας στην Βενεζουέλα, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον.

«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.