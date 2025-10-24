Κορωπί: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 50χρονο που γρονθοκόπησε δίχως έλεος την σύντροφό του – Το «θέατρο» στους αστυνομικούς και το σημάδι στο πρόσωπο του 4χρονου

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όπου στέλεχος μεγάλης εταιρείας γρονθοκόπησε χωρίς έλεος στο κεφάλι την σύντροφό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο κατηγορούμενος «έπαιζε θέατρο», αλλά τον ξεσκέπασε ο μόλις 4 ετών γιος του που μίλησε στους αστυνομικούς. Η 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ ο 50χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όπως έγινε γνωστό, το 100 το απόγευμα της Πέμπτης έλαβε μια κλήση απο τον 50χρονο άνδρα που «έπαιζε θέατρο» λαχανιάζοντας και φωνάζοντας. «Ελάτε, βρήκα την σύντροφό μου αιμόφυρτη», φέρεται να είπε.

Η γυναίκα ήταν γεμάτη αίματα καθιστή σε μια πολυθρόνα, με το 6 μηνών αγοράκι τους μέσα στο σπίτι και τον 4χρονο μόνο του στην αυλή. Ο σύντροφος και πατέρας των παιδιών, σύμφωνα με το Star, είπε σαν έμπειρος ηθοποιός στους αστυνομικούς ότι: «Επέστρεψα από το πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό και μόλις μπήκα στο σπίτι μου βρήκα τη σύντροφό mου αιμόφυρτη με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και χωρίς τις αισθήσεις της. Δυσκολευόταν να αναπνεύσει».

Η φωτογραφία με την σύντροφό του χτυπημένη – Ο 4χρονος φέρει σημάδι στο πρόσωπο

Ο αστυνομικός, τότε, τον ρώτησε από πού προήλθαν οι κοκκινίλες στα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή, είδαν στο κινητό του μια φωτογραφία με τη γυναίκα όρθια και χτυπημένη. Θεωρούν πολύ πιθανό ότι η φωτογραφία αυτή βγήκε κατά λάθος όταν τη χτυπούσε. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

Μάλιστα, κάτω από το ματάκι του παιδιού υπάρχει ένα σημάδι και ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί στο Παίδων, ώστε να διαπιστώσουν οι γιατροί από τι προήλθε. Ο 4χρονος θα εξεταστεί παρουσία παιδοψυχολόγου και ειδικών, καθώς δυστυχώς, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του ξυλοδαρμού της μητέρας του και οι αστυνομικοί θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έγινε.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 50χρονος

Ο 50χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα έφερε χτυπήματα, μώλωπες και αίμα παντού, ενώ είχε δεχθεί γροθιές στο κεφάλι. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού και είναι σε καταστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, δεν έχει εγκεφαλικές βλάβες, αλλά είναι βαριά τραυματισμένη από την κακοποίηση που υπέστη. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από την καταστολή την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Την είδε κλειδώσει έξω απο το σπίτι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 3 ημέρες πριν το συμβάν, ο 50χρονος είχε κλειδώσει την 40χρονη έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γειτόνισσα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Την είδα που είχε κλειδωθεί απέξω και με κοίταζε. Ντρεπόταν να μου μιλήσει. Η κοπέλα φαινόταν στεναχωρημένη, αλλά όχι γδαρμένη».

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε. «Μπήκα στο σπίτι, όλα ήταν καθαρά, δεν φαινόταν ότι είχε γίνει φασαρία, εκτός από τα αίματα που υπήρχαν. Μου είπε ο μεγάλος: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…», είπε η ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.

«Είχε μιλήσει σε άλλες μαμάδες»

«Ξέρω ότι το είπε σε άλλες μαμάδες στο σχολείο, αλλά δεν το είχε πει σε μένα. Για το εάν υπήρχαν προβλήματα στον γάμο, είχε πει ”δεν είμαστε πολύ καλά, αλλά δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα”» σημείωσε ακόμη η διευθύντρια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης συνέχισε να «παίζει θέατρο», τηλεφωνώντας ακόμη και στη διευθύντρια του παιδικού σταθμού, υποκρινόμενος πως αναζητά τον γιο του. «Με πήρε ο πατέρας χθες, στις 4:20 το απόγευμα, και με ρώτησε αν έχει έρθει ο γιος του στο σχολείο. Είπα όχι. Μετά από 10 λεπτά με πήρε ξανά και μου είπε: “Ελάτε να πάρετε τα παιδιά”», κατέληξε η διευθύντρια.