Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και η πλατεία Κοτζιά για τον καρκίνο του μαστού – «Η πρόληψη σώζει ζωές» – ΦΩΤΟ

Το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και η πλατεία Κοτζιά «ντύθηκαν» στα ροζ, σε μια κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για τον καρκίνο του μαστού.

Χάρης Δούκας: «Η πρόληψη σώζει ζωές»

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00, με το σύνθημα που έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το μέγαρο του δήμου φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα, υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου. Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

«Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος»

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι στην εκδήλωση βρέθηκε «πάρα πολύς κόσμος για να στηρίξει το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή. Γι’ αυτό πρέπει να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος».

