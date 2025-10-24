Άσπα: «Πολλοί πιστεύουν ότι λόγω του αδελφού μου, υπάρχουν άνθρωποι που με βοήθησαν από τον χώρο του»

Η Άσπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/10). Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία έγινε ευρέως γνωστή με το τραγούδι «Στάχτη» το 2022, μίλησε για την πορεία της στον χώρο της μουσικής, καθώς και για τον αδελφό της και επίσης καλλιτέχνη Mad Clip, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Άσπα εξομολογήθηκε πως: «Ήταν λίγο γλυκόπικρο το συναίσθημα στην αρχή μου. Δηλαδή έσκασε η επιτυχία, είχα όμως και δυστυχώς το συμβάν του αδελφού μου να αντιμετωπίσω οπότε ήταν λίγο όλα πολύ. Γενικά, ήθελα να το κάνω από πάντα το τραγούδι, να το κυνηγήσω, ήταν ουσιαστικά να το κάνουμε μαζί, δυστυχώς δεν μπορέσαμε, οπότε μετά εγώ ουσιαστικά ήθελα να το κυνηγήσω, γιατί πιστεύω ότι και εκείνος σίγουρα αυτό θα ήθελε».

«Γενικά, είχα πολλές στιγμές που αμφέβαλλα για όλο αυτό. Και για τον εαυτό μου δηλαδή περισσότερο. Πάντα σκεφτόμουν τι θα ήθελε εκείνος και πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να τα παρατήσω, γιατί ήταν και αυτός έτσι», συνέχισε.

Ακόμα, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Πάντα θα υπάρχουν πολλοί που θα με δουν στον δρόμο και θα πουν “η αδελφή του Mad Clip”, δεν θα πουν κατευθείαν η Άσπα, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι λογικό γιατί ο αδελφός μου ήταν αυτός που ήταν. Πολλοί πιστεύουν ότι λόγω του αδελφού μου, υπάρχουν άνθρωποι που με βοήθησαν από τον χώρο του. Δεν έγινε αυτό και ούτε είχα την απαίτηση, ήθελα να βασιστώ στις δικές μου δυνάμεις!».

