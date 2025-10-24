Αλεξία Μουστάκα για τον πατέρα της: «Δεν μου είχε πει πόσο άρρωστος ήταν, μετά μου ήρθε κατραπακιά»

Ο Σωτήρης Μουστάκας και η Μαρία Μπονέλου γνωρίστηκαν την δεκαετία του ’50 στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και παντρεύτηκαν το 1973. Καρπός του μεγάλου έρωτα των δύο ηθοποιών είναι η επίσης καλλιτέχνις Αλεξία Μουστάκα.

Την Παρασκευή (24/10), η Αλεξία Μουστάκα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Η ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε για τους γονείς της και τον θάνατό τους. Υπενθυμίζεται ότι ο Σωτήρης Μουστάκας πέθανε στις 4 Ιουνίου του 2007, ενώ η Μαρία Μπονέλου έφυγε από την ζωή τρεις μήνες σχεδόν μετά, στις 30 Αυγούστου του 2007.

Αναφερόμενη στον θάνατο των γονέων της, η Αλεξία Μουστάκα είπε: «Ο θάνατος των γονέων μου ήταν ό,τι πιο δύσκολο πέρασα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν πολύ κοντινό και ήταν πολύ γρήγορο και απότομο αυτό του πατέρα μου. Που εγώ δεν γνώριζα την κατάστασή του. Ήταν άρρωστος αλλά δεν μου είχε πει… Τότε πρέπει να ήμουν 33 ετών. Δεν μου το είχε πει για να με προστατέψει, που εντωμεταξύ έκανε τελείως το αντίθετο. Γιατί μετά μου ήρθε κατραπακιά. Το έμαθα στο νοσοκομείο μόλις μπήκε».

«Ήξερα ότι ήταν άρρωστος αλλά το πόσο σοβαρά ήταν δεν το ήξερα, δεν μου το είχε πει. Φυσικά θα ήθελα να το ξέρω για να προετοιμαστώ. Πλέον κατανοώ την δικαιολογία περί προστασίας αλλά είναι λάθος, μεγάλο!», πρόσθεσε.

Ακόμα, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Η μητέρα μου ήταν χρόνια άρρωστη, το ήξερα, είχα περάσει από κατάθλιψη, από διάφορα στάδια, από αυτά που πρέπει να περάσει ο άνθρωπος. Η μητέρα μου “έφυγε” από Αλτσχάιμερ και δεν αντιλήφθηκε πως πέθανε ο πατέρας μου. Παρ’ όλα αυτά ύστερα από τρεις μήνες…».