Μανώλης Κονταρός: «Όταν βγήκα στη δουλειά ξανά, αυτό ίσως δεν άρεσε σε κάποιους»

Με αφορμή την συμμετοχή του στην «Γη της Ελιάς», ο Μανώλης Κονταρός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Μεταξύ άλλων, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και σε εκείνους που δεν τους άρεσε το γεγονός ότι επέστρεψε στη δουλειά, μετά το ατύχημά του. Επιπλέον, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως το έχει βάλει πείσμα να κινηθεί και πάλι χωρίς το αμαξίδιο.

«Όταν έπαθα το ατύχημα, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Όταν βγήκα στη δουλειά ξανά, αυτό ίσως δεν άρεσε σε κάποιους. Αλλά, μια χαρά. Τώρα, στο γλέντι πάνω λέω σε μαντινάδες: “πού είναι αυτοί που έλεγαν πως δεν τα καταφέρνω; Πείτε τους πως γύρισα κι εδώ τους περιμένω”», εξομολογήθηκε στην αρχή.

Ακόμα, ο Μανώλης Κονταρός εξήγησε πως: «Ενάμιση χρόνο μετά το ατύχημα είχα κατορθώσει να σηκωθώ και περπατούσα με πατερίτσες. Ύστερα από πέντε χρόνια σταμάτησα τις φυσικοθεραπείες, τη γυμναστική και κατόρθωσα, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος, να περάσεις τόσο μεγάλο ατύχημα, να καταφέρεις να περπατάς και να κατορθώσεις μετά να κάτσεις ξανά στο καροτσάκι.

Δεν σου κρύβω ότι τώρα πάλι το έχω βάλει πείσμα. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα κάνω ξανά τα ζάλα μου. Βέβαια, οι γιατροί μου έχουν πει να απομονωθώ έξι μήνες, να μπω σε κάποιο κέντρο και να σταματήσω τη δουλειά. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Κάνω όμως κάθε μέρα γυμναστική και φυσικοθεραπεία και σιγά σιγά ό,τι μπορέσω!».

