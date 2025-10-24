Πάτρα: Ανήλικοι απείλησαν 15χρονο με σουγιά και σιδερογροθιά για 50 ευρώ

Νέο σοβαρό περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, αποκαλύπτει το tempo24.

Σύμφωνα με το tempo24, πριν από λίγες ημέρες ένας 15χρονος έπεσε θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας… τον για την σωματική του ακεραιότητα.

Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

