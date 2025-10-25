GNTM: Σοκ από την πτώση της Ειρήνης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης – «Θα πάθω συγκοπή»

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φωτογράφιση. Το concept ήθελε τα υποψήφια μοντέλα να ποζάρουν πάνω σε ένα σκαμπό, με νερό να πέφτει επάνω τους και να δημιουργεί την αίσθηση δυνατής βροχής. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, έπρεπε να δείξουν την πιο εντυπωσιακή και σέξι πλευρά τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των κριτών που τους παρακολουθούσαν προσεκτικά.

Την ώρα που η 20χρονη Ειρήνη πήρε θέση μπροστά στον φακό, μια απότομη κίνηση μέσα στο νερό την έκανε να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο πάτωμα. Οι κριτές «πάγωσαν» βλέποντας τη σκηνή, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σηκώνεται αμέσως και να τρέχει κοντά της για να τη βοηθήσει.

Η νεαρή παίκτρια διαβεβαίωσε πως είναι καλά, ωστόσο η παραγωγή προτίμησε να τη μεταφέρει εκτός σετ για να ηρεμήσει και να εξεταστεί από τον γιατρό της εκπομπής. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στα μέλη της παραγωγής που παρακολουθούσαν από πίσω τις κάμερες.

Ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε στη συνέχεια πως η Ειρήνη είναι πολύ δυνατή, αφού ασχολείται και με τον αθλητισμό, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να απαντά χαριτολογώντας: «Εγώ δεν είμαι αθλήτρια, θα πάθω συγκοπή»