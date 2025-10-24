Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75: «Παραδόθηκαν» στην Βίρτους οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στην Ευρωλίγκα, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 92-75 από τη Βίρτους Μπολόνια στο «PalaDozza». Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (24/10) μετρούσε τρεις διαδοχικές νίκες, υπέστη την πρώτη της εκτός έδρας απώλεια στη φετινή διοργάνωση, πέφτοντας στο 4-2 μετά από έξι αγωνιστικές.

Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε με αρκετές ελλείψεις, καθώς απουσίαζαν οι Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Χολμς και Λεσόρ, ενώ προβλήματα της τελευταίας στιγμής επηρέασαν και τους Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουλο. Αυτές οι απουσίες και τα προβλήματα φάνηκαν έντονα στο παρκέ, αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό ούτε να απειλήσει ουσιαστικά, μένοντας πίσω από νωρίς και αδυνατώντας να αντιδράσει απέναντι σε μια εξαιρετικά εύστοχη και αποφασιστική Βίρτους.

Η ιταλική ομάδα ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, πήρε προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το έχασε ποτέ. Με τον Σμάιλαγκιτς και τον Έντουαρντς να οδηγούν το σκοράρισμα, οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 19-15, ενώ στη δεύτερη εκτόξευσαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας ως το 48-35 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει, όμως η αποβολή του Εργκίν Αταμάν ανέτρεψε πλήρως την ψυχολογία του αγώνα. Η Βίρτους εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία των «πρασίνων», αύξησε ξανά τη διαφορά και μπήκε στην τελευταία περίοδο με +16 (69-53). Εκεί, το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε, αφού οι Ιταλοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στο τελικό 92-75.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Έντουαρντς, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού ξεχώρισε ο Ναν με μερικά κρίσιμα σουτ, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα του στη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί. Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου (21:15) θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου (20:00), θα ταξιδέψει στο Μόντε Κάρλο για να αντιμετωπίσει τη Μονακό, σε δύο αναμετρήσεις που θα δείξουν πολλά για την πορεία του στη φετινή Ευρωλίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75