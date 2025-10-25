Μεσολόγγι: Διασχίζουν την πόλη με… καγιάκ – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσολόγγι: Διασχίζουν την πόλη με… καγιάκ – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου προσπαθούν να συνέλθουν από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10). Μέσα σε λίγη ώρα, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σπίτια, πιλοτές και καταστήματα.

Πολλές γειτονιές βρέθηκαν κυριολεκτικά βυθισμένες στο νερό, ενώ αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κάτοικοι μιλούν για σκηνές πανικού, καθώς το νερό ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να προλάβουν να προστατεύσουν περιουσίες και υπάρχοντα. Η πρόσβαση σε κεντρικά σημεία της πόλης έγινε σχεδόν αδύνατη, με τις αρχές να δίνουν αγώνα για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Μέσα σε αυτή την εικόνα καταστροφής, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε αίσθηση. Σε αυτό, δύο κάτοικοι φαίνονται να διασχίζουν τους πλημμυρισμένους δρόμους με… κανό, θέλοντας να δείξουν με χιούμορ το μέγεθος της πλημμύρας. Η εικόνα τους έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στην πόλη.

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ζημιές, με τους κατοίκους να ζητούν άμεση παρέμβαση για να επανέλθει η πόλη στην κανονικότητα.

 

