Φως στο Τούνελ: Πόρισμα-«φωτιά» από την Πυροσβεστική για την φωτιά στο σπίτι της 87χρονης στο Κολωνάκι – Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδοπούλου, η οποία βρήκε τραγικό τέλος μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Ήταν Ιανουάριος του 2022, όταν το διαμέρισμα της ηλικιωμένης γυναίκας, στην καρδιά της Αθήνας, τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Οι πρώτες εκτιμήσεις τότε έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα, όμως τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν δραματικά.

Σήμερα, η υπόθεση έχει πάρει νέα τροπή, καθώς ερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών με εντολή του Εισαγγελέα, ύστερα από στοιχεία που προκαλούν ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πράξη ατόμου ή ατόμων διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού και τον χώρο γύρω από αυτόν, καθώς και την ίδια την Ελένη Παπαδοπούλου». Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η φωτιά πιθανότατα δεν προκλήθηκε τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού με πρόθεση.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου

Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης

Αποκαλυπτικά είναι και τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης, τα οποία παρουσίασε το «Τούνελ». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ανάλυση από τα ιατρικά εργαστήρια δείχνει ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε στο αίμα της υψηλή συγκέντρωση ηρεμιστικής ουσίας, ενώ εντοπίστηκε χαμηλή τιμή αιθάλης.

Όπως τονίζεται στο επίσημο συμπέρασμα, «η χαμηλή τιμή αιθάλης στο αίμα, σε συνδυασμό με την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας σε υψηλή συγκέντρωση, ενισχύει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε χάσει τη ζωή της ή να βρισκόταν σε βαθιά καταστολή πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά που την απανθράκωσε».