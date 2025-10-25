ΗΠΑ: «Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία μια συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρά τις εικασίες που διατυπώνονταν τις τελευταίες ημέρες, μια συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος, ασφαλώς, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού», είπε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Ο Τραμπ αναμένεται την Τετάρτη στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στελέχη της κυβέρνησής του συζητούσαν ιδιωτικά την οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του ιδίου και του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Κατά την πρώτη θητεία του είχαν γίνει συνολικά τρεις συναντήσεις: μία τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2019 στο Βιετνάμ και η τρίτη τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στα σύνορα της Νότιας με τη Βόρεια Κορέα.

Εξάλλου, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους ενόψει της περιοδείας του Τραμπ στην Ασία, ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ θέλει να μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κυρίως για τις εμπορικές σχέσεις των χωρών τους. Η Ουάσινγκτον ανησυχεί κυρίως για «ορισμένες ενέργειες που ανακοίνωσε η Κίνα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες πραγματικά απειλούν την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα».

Πρόσφατα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

