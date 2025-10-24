ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας – Τι απαντά ο Γκουστάβο Πέτρο

ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας – Τι απαντά ο Γκουστάβο Πέτρο

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Παρασκευή κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να σταματήσει τη ροή κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση στον Λατινοαμερικανό ηγέτη που έχει συγκρουστεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό ρεκόρ στις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση στην Κολομβία ότι είναι συνένοχη στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Η σπάνια αλλά όχι άνευ προηγουμένου επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε αρχηγό κράτους πρόσθεσε τον Πέτρο σε έναν σύντομο κατάλογο που περιλαμβάνει τους ηγέτες της Ρωσίας, της Βενεζουέλας και της Βόρειας Κορέας.

“Από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, κατακλύζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και δηλητηριάζοντας τους Αμερικανούς”, ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

“Ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να ανθίσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει ισχυρή δράση, για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχτούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στο έθνος μας”.

Ο Πέτρο σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι επεδίωκε να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών για δεκαετίες. «Η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών για δεκαετίες, και μάλιστα αποτελεσματικά, μου έφερε αυτό το μέτρο από την κυβέρνηση της ίδιας κοινωνίας που βοηθήσαμε τόσο πολύ να σταματήσει η κατανάλωση κοκαΐνης», ανέφερε στην ανάρτησή του.

