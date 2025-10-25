Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική – Μόνη πρώτη η Χάποελ, ουραγός η Μπασκόνια – Πού βρίσκονται οι «αιώνιοι»

Η έκτη αγωνιστική της EuroLeague έφερε… ανάμικτα συναισθήματα στις ελληνικές ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, ενώ ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να αλλάξουν οι ισορροπίες στη βαθμολογία.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το θετικό τους σερί και λύγισαν απέναντι στη Βίρτους με 92-75, σε ένα ματς όπου οι Ιταλοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους. Η ήττα αυτή σταμάτησε το σερί των τριών συνεχόμενων νικών του Παναθηναϊκού, ο οποίος υποχώρησε στο 4-2 στη συνολική βαθμολογία, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μπάγερν, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 96-71 μέσα στο Μόναχο. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν σε άμυνα και επίθεση, δείχνοντας ότι αρχίζουν να βρίσκουν τον ρυθμό τους στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας κι αυτοί στο 4-2.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εκμεταλλεύτηκε τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων και βρίσκεται πλέον μόνη πρώτη στη βαθμολογία μετά τις έξι πρώτες αγωνιστικές, αφήνοντας πίσω της τους δύο «αιωνίους» που συγκατοικούν με… ίδιο ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88

Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή 24/10

Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75

Παρτίζαν-Παρί 83-101

Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός 71-96

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1 Ολυμπιακός 4-2 Παρί 4-2 Ζάλγκιρις 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-2 Βίρτους Μπολόνια 4-2 Παναθηναϊκός 4-2 Μονακό 3-3 Φενέρμπαχτσε 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Μπαρτσελόνα 3-3 Βαλένθια 3-3 Dubai Basketball 3-3 Παρτίζαν 3-3 Αρμάνι Μιλάνο 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Μακάμπι 2-4 Αναντολού Εφές 2-4 Μπάγερν Μονάχου 2-4 Μπασκόνια 0-6

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι

21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball

21:45 Παρί-Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10