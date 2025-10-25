Βολιβία: Πράσινο φως στις εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες, εν μέσω ελλείψεων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βολιβία: Πράσινο φως στις εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες, εν μέσω ελλείψεων

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας ενέκρινε χθες Παρασκευή νομοσχέδιο που επιτρέπει, για τρεις μήνες, εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες, για να αντιμετωπιστεί η οξεία έλλειψη που προκαλεί ατελείωτες ουρές αναμονής σε πρατήρια της χώρας των Άνδεων.

Οι αγορές γίνονταν ως χθες κατά τρόπο κεντροποιημένο, από τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου YPFB, που προμηθευόταν καύσιμα στις τιμές των διεθνών αγορών και τα διένειμε, επιδοτούμενα, στην εσωτερική αγορά.

Η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Άρσε, που θα εγκαταλείψει την εξουσία την 8η Νοεμβρίου, είδε τα αποθέματα της χώρας σε δολάρια σχεδόν να εξαντλούνται εξαιτίας της διατήρησης της πολιτικής επιδότησης των καυσίμων σε ισχύ.

Ελλείψει συναλλάγματος, ο εφοδιασμός έγινε ολοένα πιο ακανόνιστος.

Σκοπός του νέου νόμου «είναι να εφαρμοστούν μέτρα κατ’ εξαίρεση τα οποία θα επιτρέπουν, για τρεις μήνες, την εισαγωγή και τη διανομή πετρελαίου ντίζελ, βενζίνης και υγραερίου πετρελαίου (GPL) από ιδιωτικούς φορείς», εξηγείται σε ανακοίνωση της Βουλής, ώστε να είναι εγγυημένος «ο εθνικός εφοδιασμός» σε αυτή την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Το σχέδιο νόμου προτάθηκε από οργανώσεις πολιτών και του κλάδου των καυσίμων, στο πλαίσιο μηχανισμού που επιτρέπει πρωτοβουλίες πολιτών.

Εταιρείες και ιδιώτες θα μπορούν να εισάγουν καύσιμα αφορολόγητα υπό επίβλεψη του κράτους. Η διανομή τους θα γίνεται στις τιμές της αγοράς όσο το δημόσιο δεν είναι σε θέση να καλύψει το 100% της ζήτησης.

Η Βολιβία είναι αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση, που αποδίδεται κυρίως στην πολιτική των επιδοτήσεων των τιμών. Ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 23% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση· η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας ως τουλάχιστον το 2027.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πως πρόθεσή του είναι να μειώσει κατά το μισό και πλέον τις επιδοτήσεις των τιμών των καυσίμων, που κόστισαν 2,17 δισεκ. ευρώ στο δημόσιο κατά τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του 2025. Δεσμεύτηκε πάντως να διατηρήσει χαμηλά τις τιμές των καυσίμων για τις εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός από το ECDC για την εξάπλωση του ιού Mpox στην Ευρώπη-Τρόποι μετάδοσης

8 σημάδια ότι γερνάτε καλύτερα από ό,τι οι συνομήλικοί σας

Παπασταύρου για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου: « Η Ελλάδα ενισχύει τον ενεργειακό της ρ...

ΟΔΔΗΧ: Στις 29 Οκτωβρίου η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Το Gemini Live αποκτά κουμπί σίγασης για πιο άνετες συνομιλίες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
05:22 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (25/10)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της κηδείας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο κέντρο της...
05:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα ακόμη 12 συλληφθέντες – Ελεύθεροι με όρους οι 11 που απολογήθηκαν την Παρασκευή

Σήμερα απολογούνται δώδεκα ακόμη άτομα για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται –μ...
04:30 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Φως στο Τούνελ: «Τη νάρκωσαν και την έκαψαν» – Νέα στοιχεία-σοκ στην υπόθεση της 87χρονης στο Κολωνάκι

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που συγκλόνισε την αθηναϊκή κοινω...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς