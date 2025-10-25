Εξάρχεια: 36χρονη έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης – «Εγώ δεν έχω κοιμηθεί μια εβδομάδα τώρα»

Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου ένας άνδρας περίπου 65 ετών κυκλοφορεί στους δρόμους και παρενοχλεί σεξουαλικά νεαρές γυναίκες, κάνοντας άσεμνες χειρονομίες μπροστά τους.

Μία από τις γυναίκες που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον ηλικιωμένο μίλησε στο Star, περιγράφοντας τη στιγμή που γλίτωσε παρά τρίχα από μια επικίνδυνη κατάσταση.

«Ξαφνικά, εκεί που κάθομαι, ακούω κάτι βογγητά. Πετάγομαι, γυρίζω και κοιτάζω — και είχε βγάλει έξω το μόριό του και αυτοϊκανοποιούνταν. Τρομάζω, σοκάρομαι, φωνάζω και τον έβρισα κιόλας. Με κοίταζε και γελούσε», είπε η γυναίκα, περιγράφοντας τον τρόμο που έζησε.

Η 36χρονη θυμάται με λεπτομέρειες τη στιγμή που ο άνδρας την πλησίασε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στην καρδιά των Εξαρχείων. Ήταν βράδυ Δευτέρας, λίγο μετά τη δουλειά της, όταν ο δράστης την πλησίασε με τρόπο φαινομενικά ευγενικό, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

«Μου ζητάει συγγνώμη για την ενόχληση — ήταν και καλοντυμένος, δεν μου πήγε το μυαλό. Με ρωτάει πότε περνάει το λεωφορείο. Του απαντάω ότι δεν έχει τέτοια ώρα, με καληνυχτίζει. Ξανασχολούμαι με το κινητό μου… κι ακούω πάλι βογγητά», είπε, τονίζοντας ότι αρχικά δεν υποψιάστηκε τίποτα.

Η γυναίκα κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό σοκ και να αντιδράσει ψύχραιμα, κάτι που, όπως λέει, πιθανόν να την έσωσε από κάτι πολύ χειρότερο. «Είχα μια κονσέρβα εκείνη την ώρα για να τη δώσω στο σκύλο μου και, μέσα στον πανικό, του την πέταξα για να τον εκφοβίσω. Και τότε έφυγε και απομακρύνθηκε. Αν είχα κοκκαλώσει εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσα να αντιδράσω;…»

Η ίδια δίνει και περιγραφή του ηλικιωμένου, ο οποίος έχει ήδη χαρακτηριστεί από τις αρχές ως ο «δράκος των Εξαρχείων»: «Είχε γκρίζα μαλλιά, γύρω στο 1.80, κανονικό βάρος, αρκετά καλά ρούχα και ένα κόκκινο αδιάβροχο».

Όπως λέει, το περιστατικό την έχει σημαδέψει. «Όταν ένας άνδρας κατεβάζει τα παντελόνια του και κάνει ό,τι κάνει, δεν είναι αστείο — είναι σεξουαλική παρενόχληση. Σε σοκάρει, νιώθεις αηδία. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί μια εβδομάδα τώρα».

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο στενά μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, στην οδό Καλλιδρομίου. Οι γυναίκες της περιοχής δηλώνουν αναστατωμένες και φοβισμένες, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, που έχει ήδη γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων.