Σάλος με influencer που χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της – ΒΙΝΤΕΟ

Μια 24χρονη influencer από το TikTok, η Athena Paris, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν αποφάσισε να χορέψει μέσα σε νοσοκομείο, δίπλα στον πατέρα της που νοσηλευόταν με καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια. Τα βίντεό της έγιναν viral και προκάλεσαν οργή, καθώς πολλοί χρήστες θεώρησαν ότι μετέτρεψε μια δραματική οικογενειακή στιγμή σε «ευκαιρία για περιεχόμενο».

Η νεαρή γυναίκα, που μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok και προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της στο Instagram και το YouTube, ανέβασε αρκετά βίντεο στα οποία εμφανίζεται να χορεύει δίπλα στο κρεβάτι του πατέρα της. Σε ένα από αυτά, η λεζάντα έγραφε χαρακτηριστικά: «Κλωτσάω τη φυματίωση στον κώλο». Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο χορός είναι ο τρόπος της να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση που περνά η οικογένειά της, αποκαλώντας την ασθένεια του πατέρα της «τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε ζήσει».

Σε άλλη ανάρτηση, η Paris εξήγησε πως προσπαθεί να φέρει «χαρά» στο νοσοκομείο, λέγοντας: «Είμαι απλά χαρούμενη που ο Θεός μού έδωσε χρόνο να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει». Πρόσθεσε μάλιστα: «Μισώ τα νοσοκομεία, είναι τόσο καταθλιπτικά… γι’ αυτό φέρνω όλη μου την ενέργεια κάθε φορά που έρχομαι. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορείς να αγαπήσεις κάποιον μέχρι να αναρρώσει».

@athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ♬ You Rock My World – Michael Jackson

Ωστόσο, στα περισσότερα βίντεο ο πατέρας της φαίνεται εξαντλημένος και σκυθρωπός στο παρασκήνιο, ενώ εκείνη χορεύει μπροστά στην κάμερα. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη στάση της «ενοχλητική» και «αδιάφορη», κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται μια ιδιωτική στιγμή για δημοσιότητα.

@athena.parriss My dad has been in the hospital for 5 days and this was the biggest scare for me and my family. Thankfully he will be okay, but man! I’m just glad God gave me time to come and nurse my father back to health 💞 I HATE HOSPITALS… they are so depressing so I bring all the energy everytime I come. No sadness only dancing, I strongly believe you can love someone back to health. ♬ original sound – xelyna1

Σε νεότερη ανάρτησή της, η influencer ενημέρωσε ότι ο πατέρας της πήρε εξιτήριο, ανεβάζοντας ακόμα ένα βίντεο, αυτή τη φορά έξω από το νοσοκομείο, όπου χόρευε ξανά. Το νέο βίντεο προκάλεσε νέο γύρο συζητήσεων, διχάζοντας τους χρήστες για το αν τέτοιου είδους περιεχόμενο έχει θέση σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.