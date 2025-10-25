Ράγισε καρδιές ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου στον επικήδειό του – «Η ψυχή σου μένει μαζί μας, σε αγαπώ πολύ»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ράγισε καρδιές ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου στον επικήδειό του – «Η ψυχή σου μένει μαζί μας, σε αγαπώ πολύ»

Καθηλωτικός ήταν ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου στον επικήδειό του στην νεκρώσιμη ακολουθία, λέγοντας πως «η ψυχή σου μένει μαζί μας, σε αγαπώ πολύ».

«Από την αγάπη σου κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος, τα καλά και τα κακά», είπε ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου.

«Παππού, από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη σου, με ειλικρινή, είναι σαν μέσα σου να έχεις βρει την αληθινή αγάπη στην πιο απλή μορφή της, να έχεις νιώσει και να έχεις καταλάβει τον πυρήνα της και τον πραγματικό λόγο που οι άνθρωπο αγαπάμε. Ίσως αυτό που ήθελες να καταφέρεις μέσω της αγάπης, ήταν η ένωση. Αυτό φαίνεται πως ήταν ο γνώμονας για οτιδήποτε έκανες στη ζωή σου».

«Από τη μουσική του, έως και τα ανέκδοτα που μας έλεγες κάθε Κυριακή. Θυμάμαι από μικρός, ως τώρα, πολλές φορές που βρισκόμουν μαζί σου ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό μου από συγκίνηση. Ποτέ δεν κατάλαβα όμως το γιατί… Δεν γινόταν σε καταστάσεις αντικειμενικού έντονου χαρακτήρα, αλλά σε απλές στιγμές. Όλες αυτές οι πράξεις είχαν μια φωτεινή ανάγκη για ένωση, μέσω της αγάπης», ανέφερε στον επικήδειο ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου.

Παράλληλα, ανέφερε πως όταν ήταν μικρός, ένιωθε έναν κόμπο στον λαιμό του, κάθε φορά που ήταν μαζί, από συγκίνηση. «Αυτή η συγκίνηση ερχόταν από την αγάπη που λάμβανα, που ήταν τόσο αληθινή και είχε τόση μεγάλη αξία. Μέσα από όλα, η μελαγχολία μας κάνει να αγαπάμε και να νιώθουμε ενωμένοι».

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Ίος: Αυτά είναι τα διαφορετικά «πρόσωπα» νησιού, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή τους και ποια μεγάλη αλλαγή εξετάζεται

Ανακαλύφθηκε «Super Earth» σε απόσταση μικρότερη των 20 ετών φωτός – «Aποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για την αναζήτησ...

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
16:14 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η στιγμή που η πομπή αναχωρεί υπό τους ήχους της «Συννεφούλας» για το Α’ Νεκροταφείο – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγουδώντας δυνατά τους στίχους της «Συννεφούλας» που έπαιζε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ...
15:34 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γαλάνη για Σαββόπουλο: Ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν όλο και καλύτερα την κάθε πολύτιμη λέξη σου

«Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα αυτές τις μέρες πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κα...
15:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης  

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων 35χρονος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ...
15:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Συγκλόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με τον επικήδειο λόγο του για τον Σαββόπουλο – «Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς»

Για τον «παιδικό του ήρωα» τον Διονύση Σαββόπουλο μίλησε στον επικήδειο λόγο του ο συνθέτης κα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς