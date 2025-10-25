Καβάλα: Πρωτοφανές περιστατικό σε αγώνα – Ο τερματοφύλακας τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του και έγινε αλλαγή

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Καβάλα ΑΟΚ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε εκτός έδρας της Καβάλας 3-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καυταντζόγλειο ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0), έπιασε στους 16 βαθμούς τη δεύτερη και μείωσε στο -1 από την κορυφή.

Ο ΑΟΚ μετά την ήττα στην 7η αγωνιστική της Super League 2, παρέμεινε κοντά στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, όμως αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στο «Ανθή Καραγιάννη».

Ο τερματοφύλακας που ξεκίνησε βασικός για τους γηπεδούχους, Γιάννης Ζωγράφος, έκανε ένα λάθος το οποίο οδήγησε στο 0-1 των φιλοξενούμενων, ενώ μερικά λεπτά αργότερα έκανε παρόμοιο λάθος, που δεν στοίχισε αυτή τη φορά, και τα… άκουσε από συμπαίκτες του, πριν γίνει αλλαγή στο 35′!

Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά ΜΜΕ, στο ημίχρονο ο 25χρονος γκολκίπερ διώχτηκε από τα αποδυτήρια και παρακολούθησε το υπόλοιπο του αγώνα από τις κερκίδες.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους της Καβάλας, οι οποίοι ζητούσαν την επιστροφή του Γιάννη Τάτση, στη θέση του προπονητή Θωμά Γράφα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ύψη η τιμή της χονδρικής – Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για παράνομο περιεχόμενο – Τα ευρήματα της Κομισιόν
περισσότερα
22:02 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Juniors Masters: Νέος θρίαμβος για τον Ραφαήλ Παγώνη – Κατέκτησε το τρόπαιο στο Μόντε Κάρλο

Ο Ραφαήλ Παγώνης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά το σπουδαίο ταλέντο του, κατακτώντας σήμερα κα...
13:52 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός – «Θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε προς τους τίτλους»

Περισσότερο από μία ώρα κράτησε η συνέντευξη Τύπου της επίσημης παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ ...
06:39 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τορόντο Ράπτορς – Μιλγουόκι Μπακς 116-122: Εξωπραγματικός Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη με double-double

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των...
00:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική – Μόνη πρώτη η Χάποελ, ουραγός η Μπασκόνια – Πού βρίσκονται οι «αιώνιοι»

Η έκτη αγωνιστική της EuroLeague έφερε… ανάμικτα συναισθήματα στις ελληνικές ομάδες, καθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς