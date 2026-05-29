Conference League: Δύο χρόνια από τη βραδιά που ο Ολυμπιακός… άλωσε την Ευρώπη

Νέα Φιλαδέλφεια 29 Μαΐου 2024: Μια ιστορική-έτσι κι αλλιώς- ημερομηνία, ένα ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Φιορεντίνα με γκολ-κεφαλιά- του Αγιούμπ Ελ Καμπί στην παράταση (116’) και κατέκτησε το Conference League 2024, για να γίνει ο πρώτος σύλλογος από την Ελλάδα που κέρδισε σε ευρωπαϊκό τελικό.

Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη μοναδική εκείνη ευρωπαϊκή περιπέτεια, που θα βρίσκεται για πάντα χαραγμένη στο βιβλίο της ευρωπαϊκής ιστορίας των ελληνικών συλλόγων.

Οι επικές στιγμές της πορείας

Η πορεία εκείνη είχε επικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων:

Όπως η μεγάλη ανατροπή, όταν στους «16» της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός έχασε με 4-1 εντός έδρας από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, πριν επικρατήσει-και προκριθεί στην παράταση με 6-1 στην TSC Arena στη Σερβία

Στα προημιτελικά απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, με τον τερματοφύλακα Κωνσταντίνο Τζολάκη να αποκρούει τρία πέναλτι.

Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός διέλυσε το μεγάλο φαβορί από την Αγγλία με δύο νίκες 4-2 στην Αγγλία και 2-0 στο Φάληρο.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα (91′ Κίνι), Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Εσε, Ιμπόρα, Τσικίνιο (77′ Ορτα), Ποντένσε (105+1′ Μασούρας), Φορτούνης (73′ Γιόβετιτς) και Ελ Καμπί (120+22′ Ελ Αραμπί).

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Βιτσέντσο Ιταλιάνο): Τερατσιάνο, Μπιράγκι (105+1 λ.τρ., Ρανιέρι), Μαρτίνεζ, Μιλένκοβιτς Ντοντό, Μαντραγκόρα, Αρτούρ (74′ Ντάνκαν), Μποναβεντούρα (83′ Μπάρακ), Κουαμέ (83′ Ικονέ), Γκονζάλεζ (105+1′ Μπελτράν) και Μπελότι (59′ Νζολά).

Οι πανηγυρισμοί

Μόλις ο Πορτογάλος διαιτητής Αρτούρ Σοσάρες Ντίας σφύριξε τη λήξη του τελικού, εκατομμύρια φίλαθλοι ξέσπασαν σε έξαλλα πανηγύρια.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι παίκτες και οι οπαδοί στις κερκίδες έγιναν μια αγκαλιά μέσα σε δάκρυα χαράς.

Στον Πειραιά Χιλιάδες κόσμου που έβλεπαν το ματς σε γιγαντοοθόνες άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα. Η νύχτα έγινε μέρα στο Πασαλιμάνι και το Μικρολίμανο. Αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Η αποστολή του Ολυμπιακού επιβιβάστηκε σε ένα ανοιχτό διώροφο λεωφορείο για να πάει στον Πειραιά.

Κατά μήκος της Λεωφόρου Συγγρού, χιλιάδες οπαδοί με μηχανάκια και αυτοκίνητα συνόδευαν το λεωφορείο, δημιουργώντας μια τεράστια πομπή.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς έγινε έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γύρω στις πέντε τα ξημερώματα, όταν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους γύρω δρόμους.

Στήθηκε μια τεράστια εξέδρα όπου οι παίκτες ανέβαιναν ένας-ένας και γνώριζαν την αποθέωση.

Οι αριθμοί

Αυτή ήταν η δεύτερη εμφάνιση ελληνικής ομάδας σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1971 όταν ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Άγιαξ με 0-2.

Επίσης:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ- ο γηραιότερος προπονητής που κέρδισε τον αγώνα- έγινε τότε ο δεύτερος προπονητής που κέρδισε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο σε δύο συνεχόμενες σεζόν ως επικεφαλής διαφορετικών συλλόγων (2023 Europa League με Σεβίλλη, 2024 Conference League με Ολυμπιακό).

Το μόνο προηγούμενο: ένας άλλος Ισπανός προπονητής Ραφαέλ Μπενίτεθ (Κύπελλο UEFA 2004 με τη Βαλένθια, 2005 Champions League με τη Λίβερπουλ).

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί σημείωσε το τελευταίο γκολ νίκης (χρονομέτρηση 115:16) σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό μετά τον Ντιέγκο Φορλάν για την Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον της Φούλαμ στον τελικό του Europa League το 2010 (115:36).

Ο Ελ Καμπί ολοκλήρωσε την ένδοξη ευρωπαϊκή του διαδρομή στη σεζόν 2023/24 με 16 γκολ (5 στο Europa League, 11 στο Conference League).

Μόνο 3 παίκτες κατάφεραν να σκοράρουν περισσότερα σε μία μόνο ευρωπαϊκή σεζόν: Ρανταμέλ Φαλκάο – 18 το Europa League 2010-11, Στεφάν Γκιβάρ- 17 το 1997-98 (7 στο Intertoto Cup, 10 στο UEFA Cup), Κριστιάνο Ρονάλντο – 17 το Champions League 2013-14.

O Eλ Καμπί ξεπέρασε μακράν το ρεκόρ γκολ για τους παίκτες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη: Αντώνης Αντωνιάδης – 10 γκολ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών 1970-71 με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ελ Καμπί έχει επίσης δημιουργήσει το νέο ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε μία μόνο φάση νοκ-άουτ συλλογικών διοργανώσεων της UEFA από τότε που εισήχθησαν οι φάσεις των ομίλων – 11

Ο 30χρονος επιθετικός τα έκανε όλα αυτά στην πρώτη του σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.