Τραμπ: «Δεν θα χάνω τον χρόνο μου με τον Πούτιν» – Νέα σύνοδος κορυφής μόνο αν υπάρχει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον χρόνο του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

 

