Πούτιν: Απειλεί με «συντριπτική» απάντηση αν γίνει επίθεση με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία – Τι είπε για τις αμερικανικές κυρώσεις

Η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους Tomahawk – ή άλλους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς – βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, τόνισε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά».

«Δεν θα υποκύψουμε σε κυρώσεις»

Η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις από το εξωτερικό, δήλωσε ο Πούτιν, αναφερόμενος στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αποσκοπούν στην άσκηση περαιτέρω πιέσεων στη Μόσχα, είπε ο Πούτιν, υποστηρίζοντας όμως ότι ο αντίκτυπός τους στη ρωσική οικονομία δεν θα είναι σημαντικός. Αντιθέτως, επεσήμανε, η αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών που θα είναι δυσάρεστες για αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του «διαλόγου», αφότου ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή της σχεδιαζόμενης συνάντησής τους στη Βουδαπέστη. «Ο διάλογος είναι πάντα προτιμότερος από την αντιπαράθεση, τις διαμάχες, πολλώ δε μάλλον από τον πόλεμο», είπε ο Πούτιν.

