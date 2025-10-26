ΗΠΑ: Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% έπειτα από «παραπλανητική» διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι αυξάνει τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% πέραν του ποσοστού που ήδη πληρώνουν μετά από «παραπλανητική» διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Ρίγκαν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Ο Καναδάς πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να προβάλλει μια ψευδεπίγραφη (παραπλανητική) διαφήμιση σχετικά με την ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν για τους δασμούς. Το Ίδρυμα Ρίγκαν δήλωσε ότι «δημιούργησαν μια διαφημιστική καμπάνια χρησιμοποιώντας επιλεκτικό ήχο και βίντεο του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν. Η διαφήμιση παρερμηνεύει την Προεδρική Ραδιοφωνική Ομιλία» και ότι «δεν ζήτησαν ούτε έλαβαν άδεια για να χρησιμοποιήσουν και να επεξεργαστούν τις δηλώσεις. Το Ίδρυμα και Ινστιτούτο του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν εξετάζει τις νομικές του επιλογές επί του θέματος».

Ο μοναδικός σκοπός αυτής της απάτης ήταν η ελπίδα του Καναδά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών θα «έρθει να τον σώσει» σχετικά με τους δασμούς που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια στους υψηλούς και υπερβολικούς καναδικούς δασμούς (και εκείνους από τον υπόλοιπο κόσμο επίσης!).

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν αγαπούσε τους δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομίας, αλλά ο Καναδάς είπε ότι δεν τους αγαπούσε! Η διαφήμισή τους έπρεπε να αποσυρθεί αμέσως, αλλά την άφησαν να προβληθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (World Series), γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για απάτη.

Εξαιτίας της σοβαρής παραποίησης των γεγονότων και της εχθρικής αυτής ενέργειας, αυξάνω τον δασμό στον Καναδά κατά 10% πέραν του ποσοστού που ήδη πληρώνουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»

Δείτε την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ