Απάτες: «Μου είπε ότι στάζει το ταβάνι» – Θύμα του «μαϊμού» υδραυλικού περιγράφει πώς της άρπαξε τα χρυσαφικά

Στεφανία Κασίμη

κοινωνία

υδραυλικός απατεώνας

«Μόνο καφέ που δεν του έδωσα» λέει γυναίκα που εξαπατήθηκε από τον 59χρονο, ο οποίος έμπαινε σε διαμερίσματα ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας τον υδραυλικό ή τον ένοικο, και άρπαζε χρήματα ή κοσμήματα. Συνήθως ο «μαϊμού» μάστορας, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στην περιοχή του Πειραιά, έπειθε τα ανυποψίαστα θύματά του να τον βάλουν στο σπίτι τους, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης διαρροής νερού.

Μάλιστα, κέρδιζε εύκολα την εμπιστοσύνη τους με την ευγενική του συμπεριφορά και τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει.

«Ευπρεπέστατος, κύριος. Μόνο καφέ που δεν του έδωσα. Με είδε όπως έμπαινα εγώ στο σπίτι μου, και πού έμαθε το επίθετό μου δεν ξέρω. Και μου λέει: κα Κ…, ξέρετε το κάτω διαμέρισμα που είναι η κουζίνα σας επάνω, στάζει νερό, στάζει το ταβάνι, του λέω τότε ‘’ελάτε μέσα να δούμε τι γίνεται’’», είπε στο MEGA το θύμα της κλοπής, περιγράφοντας πώς ο δράστης να την εξαπατήσει.

«Ανοίγει το ντουλάπι της κουζίνας μου, τον είδα εκεί που έψαχνε να στάζει και είχε αυτός νερό, δεν είχε το δικό μου το ντουλάπι, το είχε μαζί του το μπουκάλι και το έβαλε μέσα, έρχομαι εδώ και βλέπω νερό και μου λέει ‘’μήπως έχετε ένα στυλό κάτι να γράψουμε’’, να δούμε, να μετρήσουμε; Και μέχρι να πάω στου γιου μου το γραφείο να πάρω το στυλό, παίρνει τα χρυσαφικά και φεύγει», προσθέτει το θύμα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που παρουσίασε την Παρασκευή το enikos.gr έχουν καταγράψει τη δράση του 59χρονου δήθεν υδραυλικού. Σε ένα από αυτά φαίνεται η στιγμή που μπαίνει στο σπίτι θύματός του. Μόλις αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας, την πλησιάζει και στρέφει τον φακό προς τον τοίχο ώστε να μην φανεί το πρόσωπό του και η δράση του.

Ο 59χρονος δράστης συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και του έκαναν έλεγχο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί σε βάρος του 15 υποθέσεις κλοπών και μία ληστεία με τη συνολική του λεία να ξεπερνά τις 282.800 ευρώ. Ο «μαϊμού» υδραυλικός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και διατάχθηκε η προφυλάκιση του.

Δείτε βίντεο από τη δράση του

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
22:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ – «Υπήρχαν άλλοι τρόποι απώθησης των διαδηλωτών»

Πειθαρχικός έλεγχος θα διαταχθεί για όλη την αστυνομική δύναμη που ήταν έξω από τα γραφεία της...
21:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Συνελήφθησαν 4 άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν καύσιμα από σφραγισμένο πρατήριο – Είχαν και.. βυτιοφόρο

Μία περίεργη υπόθεση απασχολεί τις αρχές στην Άρτα, όπου τέσσερα άτομα, επιχείρησαν να αφαιρέσ...
21:17 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέα κρίθηκε ακόμη μία κατηγορούμενη – Συνεχίζονται οι απολογίες

Προφυλακιστέα κρίθηκε ακόμη μια κατηγορούμενη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του το...
21:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ανδρέας Τσούνης: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά – «Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (25/10) από την ημέρα που η Φώφη Γεννηματά έφυγε από την ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς