Απάτες: «Μου είπε ότι στάζει το ταβάνι» – Θύμα του «μαϊμού» υδραυλικού περιγράφει πώς της άρπαξε τα χρυσαφικά

«Μόνο καφέ που δεν του έδωσα» λέει γυναίκα που εξαπατήθηκε από τον 59χρονο, ο οποίος έμπαινε σε διαμερίσματα ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας τον υδραυλικό ή τον ένοικο, και άρπαζε χρήματα ή κοσμήματα. Συνήθως ο «μαϊμού» μάστορας, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στην περιοχή του Πειραιά, έπειθε τα ανυποψίαστα θύματά του να τον βάλουν στο σπίτι τους, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης διαρροής νερού.

Μάλιστα, κέρδιζε εύκολα την εμπιστοσύνη τους με την ευγενική του συμπεριφορά και τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει.

«Ευπρεπέστατος, κύριος. Μόνο καφέ που δεν του έδωσα. Με είδε όπως έμπαινα εγώ στο σπίτι μου, και πού έμαθε το επίθετό μου δεν ξέρω. Και μου λέει: κα Κ…, ξέρετε το κάτω διαμέρισμα που είναι η κουζίνα σας επάνω, στάζει νερό, στάζει το ταβάνι, του λέω τότε ‘’ελάτε μέσα να δούμε τι γίνεται’’», είπε στο MEGA το θύμα της κλοπής, περιγράφοντας πώς ο δράστης να την εξαπατήσει.

«Ανοίγει το ντουλάπι της κουζίνας μου, τον είδα εκεί που έψαχνε να στάζει και είχε αυτός νερό, δεν είχε το δικό μου το ντουλάπι, το είχε μαζί του το μπουκάλι και το έβαλε μέσα, έρχομαι εδώ και βλέπω νερό και μου λέει ‘’μήπως έχετε ένα στυλό κάτι να γράψουμε’’, να δούμε, να μετρήσουμε; Και μέχρι να πάω στου γιου μου το γραφείο να πάρω το στυλό, παίρνει τα χρυσαφικά και φεύγει», προσθέτει το θύμα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που παρουσίασε την Παρασκευή το enikos.gr έχουν καταγράψει τη δράση του 59χρονου δήθεν υδραυλικού. Σε ένα από αυτά φαίνεται η στιγμή που μπαίνει στο σπίτι θύματός του. Μόλις αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας, την πλησιάζει και στρέφει τον φακό προς τον τοίχο ώστε να μην φανεί το πρόσωπό του και η δράση του.

Ο 59χρονος δράστης συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και του έκαναν έλεγχο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί σε βάρος του 15 υποθέσεις κλοπών και μία ληστεία με τη συνολική του λεία να ξεπερνά τις 282.800 ευρώ. Ο «μαϊμού» υδραυλικός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και διατάχθηκε η προφυλάκιση του.

Δείτε βίντεο από τη δράση του