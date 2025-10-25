Καλλιθέα: Δύο εισαγγελικές παραγγελίες για εγκλεισμό σε βάρος του 50χρονου – Τι είπαν οι αστυνομικοί για το αιματηρό επεισόδιο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλλιθέα: Δύο εισαγγελικές παραγγελίες για εγκλεισμό σε βάρος του 50χρονου – Τι είπαν οι αστυνομικοί για το αιματηρό επεισόδιο

Καρέ καρέ περιγράφει ένας κάτοικος της Καλλιθέας, το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή, όπου ένας 50χρονος σε κατάσταση αμόκ, αφού προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στη συνέχεια τραυμάτισε με μαχαίρι έναν αστυνομικό.

Ο 50χρονος στα καλά καθούμενα τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ένας αστυνομικός, προσπάθησε να τον σταματήσει και τότε ο άνδρας τον μαχαίρωσε. Συνάδελφος του αστυνομικού ακινητοποίησε τον δράστη πυροβολώντας τον στο πόδι.

«Ακούσαμε φωνές, πολύ δυνατές φωνές, και ξυπνήσαμε εγώ με την γυναίκα μου. Κοίταξα από την μπαλκονόπορτα και άκουσα τους αστυνομικούς να φωνάζουν “πέσε κάτω!”. Με μανία, ο 50χρονος κρατούσε το μαχαίρι, έτοιμος να καρφώσει και όρμησε στον αστυνομικό, ο οποίος έφυγε προς τα πίσω, αλλά εκείνος ήταν από πάνω του. Τότε, του έριξε δύο πιστολιές», ανέφερε στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Star, καταγράφεται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης να σημαδεύει με το όπλο του έναν 50χρονο και τον καλεί να σταματήσει. Κάποια στιγμή, τον πυροβολεί δύο φορές και αμέσως πέφτει δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθεί.

 «Του δώσαμε εντολές για να τον ελέγξουμε και άρχισε να τρέχει»

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο 50χρονος είχε μαχαιρώσει τον συνάδελφό του στο αριστερό χέρι, όταν προσπάθησε να τον πλησιάσει. «Του δώσαμε εντολές για να τον ελέγξουμε αλλά άρχισε να τρέχει. Ένας από εμάς επέβαινε ως συνοδηγός στο περιπολικό, επιχείρησε να τον προσεγγίσει και τότε του επιτέθηκε με το μαχαίρι», είπε ο αστυνομικός, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Παρά τον πυροβολισμό που έχει δεχτεί στο πόδι ο 50χρονος, όπως φαίνεται και από τις κάμερες καταστημάτων που κατέγραψαν το αιματηρό επεισόδιο, δεν πτοείται. Περπατά σχεδόν κανονικά, ενώ είναι εμφανές και το τραύμα του στο δεξί του πόδι.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ ο αστυνομικός στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσαν δύο εισαγγελικές εντολές για εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
22:55 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Απάτες: «Μου είπε ότι στάζει το ταβάνι» – Θύμα του «μαϊμού» υδραυλικού περιγράφει πώς της άρπαξε τα χρυσαφικά

«Μόνο καφέ που δεν του έδωσα» λέει γυναίκα που εξαπατήθηκε από τον 59χρονο, ο οποίος έμπαινε σ...
22:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ – «Υπήρχαν άλλοι τρόποι απώθησης των διαδηλωτών»

Πειθαρχικός έλεγχος θα διαταχθεί για όλη την αστυνομική δύναμη που ήταν έξω από τα γραφεία της...
21:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Συνελήφθησαν 4 άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν καύσιμα από σφραγισμένο πρατήριο – Είχαν και.. βυτιοφόρο

Μία περίεργη υπόθεση απασχολεί τις αρχές στην Άρτα, όπου τέσσερα άτομα, επιχείρησαν να αφαιρέσ...
21:17 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέα κρίθηκε ακόμη μία κατηγορούμενη – Συνεχίζονται οι απολογίες

Προφυλακιστέα κρίθηκε ακόμη μια κατηγορούμενη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του το...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς