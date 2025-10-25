Καλλιθέα: Δύο εισαγγελικές παραγγελίες για εγκλεισμό σε βάρος του 50χρονου – Τι είπαν οι αστυνομικοί για το αιματηρό επεισόδιο

Καρέ καρέ περιγράφει ένας κάτοικος της Καλλιθέας, το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή, όπου ένας 50χρονος σε κατάσταση αμόκ, αφού προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στη συνέχεια τραυμάτισε με μαχαίρι έναν αστυνομικό.

Ο 50χρονος στα καλά καθούμενα τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ένας αστυνομικός, προσπάθησε να τον σταματήσει και τότε ο άνδρας τον μαχαίρωσε. Συνάδελφος του αστυνομικού ακινητοποίησε τον δράστη πυροβολώντας τον στο πόδι.

«Ακούσαμε φωνές, πολύ δυνατές φωνές, και ξυπνήσαμε εγώ με την γυναίκα μου. Κοίταξα από την μπαλκονόπορτα και άκουσα τους αστυνομικούς να φωνάζουν “πέσε κάτω!”. Με μανία, ο 50χρονος κρατούσε το μαχαίρι, έτοιμος να καρφώσει και όρμησε στον αστυνομικό, ο οποίος έφυγε προς τα πίσω, αλλά εκείνος ήταν από πάνω του. Τότε, του έριξε δύο πιστολιές», ανέφερε στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Star, καταγράφεται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης να σημαδεύει με το όπλο του έναν 50χρονο και τον καλεί να σταματήσει. Κάποια στιγμή, τον πυροβολεί δύο φορές και αμέσως πέφτει δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθεί.

«Του δώσαμε εντολές για να τον ελέγξουμε και άρχισε να τρέχει»

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο 50χρονος είχε μαχαιρώσει τον συνάδελφό του στο αριστερό χέρι, όταν προσπάθησε να τον πλησιάσει. «Του δώσαμε εντολές για να τον ελέγξουμε αλλά άρχισε να τρέχει. Ένας από εμάς επέβαινε ως συνοδηγός στο περιπολικό, επιχείρησε να τον προσεγγίσει και τότε του επιτέθηκε με το μαχαίρι», είπε ο αστυνομικός, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Παρά τον πυροβολισμό που έχει δεχτεί στο πόδι ο 50χρονος, όπως φαίνεται και από τις κάμερες καταστημάτων που κατέγραψαν το αιματηρό επεισόδιο, δεν πτοείται. Περπατά σχεδόν κανονικά, ενώ είναι εμφανές και το τραύμα του στο δεξί του πόδι.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ ο αστυνομικός στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσαν δύο εισαγγελικές εντολές για εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.