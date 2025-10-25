Juniors Masters: Νέος θρίαμβος για τον Ραφαήλ Παγώνη – Κατέκτησε το τρόπαιο στο Μόντε Κάρλο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Juniors Masters: Ο Ραφαήλ Παγώνης

Ο Ραφαήλ Παγώνης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά το σπουδαίο ταλέντο του, κατακτώντας σήμερα και το τρόπαιο στο Junior Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο 13χρονος Ελληνας πρωταθλητής του τένις, Νο 1 της κατάταξης στην Ευρώπη, νίκησε με ανατροπή τον Σλοβάκο, Μαξ Λόριντσικ (Νο 6), με 4-6, 6-4 και 6-3, έπειτα από 1 ώρα και 55 συναρπαστικού αγώνα στο ιστορικό Monte Carlo Country Club.

Ετσι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τελευταία του χρονιά στο Tennis Europe Tour U14. Αυτός ήταν ο 8ος τίτλος του Παγώνη τη φετινή σεζόν, στην οποία κατέκτησε τα πάντα στην Ευρώπη και έκλεισε ως Νο 1 στο Tennis Europe Junior Ranking.

 

«Νιώθω πολύ καλά που κέρδισα το Masters, νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου και για την ομάδα μου επίσης», είπε ο “Ράφα”, στις δηλώσεις που έκανε για την Tennis Europe λίγο μετά την κατάκτηση του Tennis Europe Junior Masters.

Για το αν είχε πίεση και άγχος πριν από τον μεγάλο αγώνα, είπε: «Είχα πολλή αυτοπεποίθηση και την ίδια στιγμή είχα και άγχος. Ήθελα να κερδίσω το τουρνουά και ήμουν πολύ χαρούμενος μετά το ματς, η ομάδα μου έκλαιγε».

Όταν ρωτήθηκε εάν ο ίδιος έκλαψε, απάντησε γελώντας: «Όχι, εγώ δεν κλαίω ποτέ».

O Παγώνης θα περάσει από τον επόμενο χρόνο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Όπως είπε θα παίξει μόνο στα μεγαλύτερα τουρνουά στα 16άρια του χρόνου και θα κάνει σιγά-σιγά και τη μετάβαση στο παγκόσμιο juniors tour της ITF: «Του χρόνου θα παίζω μόνο ITF και τα Super Category στα 16άρια της Tennis Europe».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / tennisnews.gr

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ύψη η τιμή της χονδρικής – Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για παράνομο περιεχόμενο – Τα ευρήματα της Κομισιόν
περισσότερα
21:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Καβάλα: Πρωτοφανές περιστατικό σε αγώνα – Ο τερματοφύλακας τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του και έγινε αλλαγή

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε εκτός έδρας της Καβάλας 3-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία...
13:52 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός – «Θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε προς τους τίτλους»

Περισσότερο από μία ώρα κράτησε η συνέντευξη Τύπου της επίσημης παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ ...
06:39 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τορόντο Ράπτορς – Μιλγουόκι Μπακς 116-122: Εξωπραγματικός Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη με double-double

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των...
00:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική – Μόνη πρώτη η Χάποελ, ουραγός η Μπασκόνια – Πού βρίσκονται οι «αιώνιοι»

Η έκτη αγωνιστική της EuroLeague έφερε… ανάμικτα συναισθήματα στις ελληνικές ομάδες, καθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς