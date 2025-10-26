ΗΠΑ: Aισιόδοξος εμφανίζεται o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζος ομόλογό του Σι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΣΙ ΚΙΝΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (25/10) αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολικής συμφωνίας» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την προσεχή συνάντησή τους στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% έπειτα από «παραπλανητική» διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Ρίγκαν

«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, η κρισιμότερη στιγμή της οποίας αναμένεται να είναι αυτή η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
02:20 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λίβανος: Ένας νεκρός έπειτα από πλήγμα του Ισραήλ – «Ήταν μέλος της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν το Σάββατο (25/10) στον νότιο...
01:25 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν συζητούν τη μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο (25/10) ότι δεν εξετάζεται η μ...
01:10 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Σεισμός 4 Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Νάπολη σε όλη την περιφέρεια της Καμπανίας

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή, το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στις...
23:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One – Τι συζήτησαν για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, με τον εμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς