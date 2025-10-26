Ισημερινός: Μαίνεται ο πόλεμος των συμμοριών – Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε αίθουσα μπιλιάρδου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε το Σάββατο (25/10) στον Ισημερινό, σε ανταλλαγή πυρών μέσα σε μια αίθουσα μπιλιάρδων στο Σάντο Ντομίνγκο, μια πόλη που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αρχές αποδίδουν το αιματηρό επεισόδιο στον «πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων».

Στον Ισημερινό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και οι ανταλλαγές πυρών είναι συνηθισμένο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες στα μπιλιαρδάδικα του Σάντο Ντομίνγκο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν κατά 47%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος.

