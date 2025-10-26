Ισημερινός: Μαίνεται ο πόλεμος των συμμοριών – Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε αίθουσα μπιλιάρδου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε το Σάββατο (25/10) στον Ισημερινό, σε ανταλλαγή πυρών μέσα σε μια αίθουσα μπιλιάρδων στο Σάντο Ντομίνγκο, μια πόλη που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αρχές αποδίδουν το αιματηρό επεισόδιο στον «πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων».

🚨 Querido chef tumbesino entre las víctimas de MATANZA EN BILLAR DEL ECUADOR

➡️ Criminales ingresaron al local con ametralladoras y abrieron fuego contra los clientes. Familiares piden ayuda para repatriar el cuerpo del popular cocinero.https://t.co/zS8jm3JJRw — Perú21 (@peru21noticias) October 25, 2025

Στον Ισημερινό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και οι ανταλλαγές πυρών είναι συνηθισμένο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες στα μπιλιαρδάδικα του Σάντο Ντομίνγκο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν κατά 47%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος.